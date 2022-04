La relève chante Aquanaute d’Ariane Moffatt pour les 20 ans de l’album

À l’été 2002, une jeune musicienne originaire du quartier Saint-Romuald, à Lévis, a pris un peu tout le monde par surprise avec son premier opus, Aquanaute, un concentré de pop rafraîchissante mêlant de l’électro à des sons plus organiques.

Vendu à plus de 125 000 exemplaires, l’album a permis à Ariane Moffatt d’être sacrée révélation de l’année à l’ADISQ et de remporter le prix de l’album de l’année dans la catégorie pop/rock. Vingt ans plus tard, Ariane Moffatt s’est établie comme une artiste phare du Québec, pondant notamment sept albums studio dont le dernier, Incarnat, est sorti en 2021.

Celle qui a laissé une trace indélébile sur le paysage musical québécois a voulu souligner les 20 ans d’Aquanaute tout en faisant une place à des artistes qui ont environ le même âge qu’elle avait lorsqu’elle a lancé l’album à 23 ans.

Une étincelle allumée par Calamine

L’idée de ce projet a pris forme après le passage de la rappeuse Calamine à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit, animée par Marie-Louise Arsenault. Invitée à interpréter une chanson de son choix, l’artiste s’était arrêtée sur Fracture du crâne, d’Ariane Moffatt.

Quand cette dernière a entendu la prestation de Calamine, le déclic s’est fait tout de suite. C’est elle qui m’a donné le flash et je lui ai écrit sur le coup. C’est comme ça que l’étincelle est partie. J’ai fait une liste d’artistes et l’identité du projet était née , a expliqué Ariane Moffatt, de passage jeudi à l’émission Pénélope.

Calamine a tout de suite accepté de se joindre au projet, elle qui avait été marquée par Aquanaute dans son adolescence. Je me rappelle à 16 ans, je suis dans la voiture avec mes premières amies lesbiennes de PGL [l’école Paul-Gérin Lajoie] et elles me font écouter l’album d’Ariane Moffatt en me disant : cette chanteuse-là est lesbienne, et j’étais comme "wow" , a-t-elle raconté.

Ça a l’air niaiseux en 2022, mais quand moi j’avais 16 ans, il n’y en avait pas de chanteuse québécoise ouvertement lesbienne. C’est vraiment important d’avoir des modèles.

Pour Aquanaute 2022, Calamine a enregistré une nouvelle version de Fracture du crâne, qui se trouve sur le plan musical à mille lieues de la version de l’artiste acadien P’tit Belliveau, qui a choisi la même chanson.

Carte blanche aux jeunes

Ariane Moffatt a agi en tant que directrice artistique et curatrice de l’album, en associant des artistes à ses chansons, mais en leur laissant la liberté de choisir leur pièce s’il y en avait une qui leur tenait à cœur. Elle a ensuite laissé carte blanche aux artistes en leur donnant un budget de production et une date butoir.

Ariane Moffatt a ensuite mixé et peaufiné les chansons avec son collègue Seb Blais-Montpetit, y ajoutant parfois un petit chœur par-ci ou quelques lignes de synthétiseur par-là.

Ce que je voulais avec ce projet, c’était de garder l’essence de mes chansons, mais qu’elles soient habillées différemment avec la patte de chacun des artistes. Ça me faisait toujours une fleur de voir à quel point ils avaient chouchouté leur version , a résumé la chanteuse.

14 reprises et des interludes signés Ariane Moffatt

Le résultat de cette démarche originale est un album généreux, comprenant 14 reprises entrecoupées d’anecdotes, d’extraits d’archives et d’interludes musicaux signés Ariane Moffatt.

Que ce soit Ariane Roy et Thierry Larose qui reprennent Point de mire en duo, Täbï Yösha qui met sa touche personnelle à Le drapeau blanc ou encore Robert Robert qui ouvre le bal avec une version moderne de Hasard, il est intéressant d’entendre ces chansons sous le prisme de la nouvelle génération.

Les autres interprètes sont Anachnid, Claudia Bouvette, Laroie, Laurence-Anne, Les Shirley, Marie Claudel, Marilyne Léonard, Narcisse, PETiTOM, Sophia Bel, Thaïs, Étienne Coppée et Velours Velours.