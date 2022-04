Les apiculteurs manitobains pourraient perdre jusqu’à 40 % de leurs ruches cet été

On fait aussi de l’information en format collation.

S'il est trop tôt pour connaître l'ampleur exacte des pertes, le spécialiste de l'apiculture de la province, Rhéal Lafrenière affirme qu'elles pourraient varier de 30 à 40 %.

D'après lui, ces pertes pourraient même être plus élevées si le printemps demeure froid et humide. Il y a des années où on a eu des pertes de 30 %. À 30 %, ça commence à être un problème pour remplacer les abeilles mortes, souligne Rhéal Lafrenière.

Selon Rhéal Lafrenière, spécialiste en apiculture à la province du Manitoba, les pertes de ruches pourraient atteindre 30 à 40 % cette année. Photo : Peggy Lam/CBC

Remplacer les colonies d'abeilles qui mourront coûte cher aux producteurs, rappelle-t-il. Cette situation pourrait donc, d'après lui, avoir des répercussions sur la production de miel cette année.

L'apiculteur de la province note qu'il faut remonter à 2013 pour retrouver une situation comparable. L'industrie avait enregistré des pertes de 45 % cette année-là.

Rhéal Lafrenière affirme que dans une année habituelle, les pertes oscillent entre 15 et 20 % et peuvent plus rarement atteindre 25 % des ruches.

Le président de l'Association des apiculteurs du Manitoba, Ian Steppler dit avoir parlé à un producteur de miel qui s'attend à perdre 90 % de ses ruches.

Nos membres veulent qu'on l'on examine des possibilités d'approvisionnement pour remplacer les éventuelles pertes , précise-t-il.

D’après Ian Steppler, il existe des endroits où les apiculteurs de la province se ravitaillent habituellement. Toutefois, il dit que ces derniers pourraient ne pas être en mesure de satisfaire la demande cette année, car le problème touche tout le Canada.

L'une des places où on peut s'approvisionner, c'est aux États-Unis, mais les apiculteurs craignent d'importer également des parasites et des maladies , note Ian Steppler.

L'association était contre cette option auparavant, mais compte tenu de la situation actuelle, des producteurs veulent que l'organisme n'écarte pas cette possibilité, ajoute-t-il.

Sécheresse et hiver long

Selon Rhéal Lafrenière, les conditions météorologiques anormales de l'année dernière combinées à l'hiver qui vient de se terminer expliquent en grande partie la situation actuelle.

De plus, si le temps sec et chaud de l'été dernier a produit un bomo dans la population des abeilles, ces mêmes conditions ont aussi permis l'explosion du parasite Varroa, ce qui ajoute aux problèmes des producteurs.

Des pertes importantes de colonies d'abeilles pourraient avoir un impact sur la production du miel, indique Rhéal Lafrenière. Photo : iStock / sans auteur

Mais des producteurs locaux plus chanceux pourraient peut-être venir en aide à leurs collègues, note Rhéal Lafrenière.

On espère que les apiculteurs manitobains dont les ruches ont survécu à l'hiver vont vendre leurs surplus à leurs collègues, mais ça va être un problème qui va stresser l'industrie , fait-il remarquer.

Un vœu qu'exprime également Ian Steppler. Nous sommes juste au début du scénario. J'espère que les pertes ne seront pas aussi terribles que cela, et qu'il y aura suffisamment d'abeilles dans la province pour permettre aux apiculteurs de remplacer leurs stocks , lance-t-il.

Rhéal Lafrenière rappelle que le Manitoba dispose d'un programme d'assurance de mortalité apicole ainsi que d'autres programmes agricoles pour appuyer les apiculteurs dans ce genre de situation.