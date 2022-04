Un projet d’aérodrome près de Val-d’Or suscite des inquiétudes

La piste serait située près du quartier Val-des-Bois, non loin de la ferme Les Oeufs d'Or. Le promoteur du projet, Marc Beauvais, souhaite l’utiliser pour de petits appareils.

Certains [pilotes] sont peut-être moins à l’aise d’aller dans un aéroport comme Val-d’Or qui a une piste de 10 000 pieds, une des plus longues au Canada, à travers du trafic lourd. Il faut faire attention , explique M. Beauvais. Alors que l’aérodrome que l’on planifie construire, c'est strictement à des fins récréatives pour des appareils légers.

Une pétition en ligne contre le projet de piste gazonnée a recueilli plus de 700 signatures en une journée.

Michael Boutin, un des signataires, réside non loin, dans le quartier Val-du-Repos.

Le plan de l'éventuelle piste gazonnée. Photo : Gracieuseté

Une piste où c’est juste récréatif, les gens vont décoller, ils vont tourner autour de nos têtes pendant une heure et après ça ils vont atterrir. Juste des gens qui tournent en rond autour de nos têtes, ça ne me tente pas. On a un beau petit quartier paisible et on va perdre cette tranquillité-là , déplore-t-il.

On a choisi ce secteur-là il y a bientôt huit ans parce qu’on voulait un secteur calme, paisible. C’est sûr que d’avoir un projet qui s’installe dans notre secteur c’est quelque chose qui dérange énormément. On n’a pas choisi de s’installer près de l’aéroport de Val-d’Or parce que ça ne faisait pas partie de notre choix de vie, de notre confort , souligne Karine Gaudet, qui vit aussi près de l’endroit projeté du projet.

Une consultation publique sur le projet est en cours. Les citoyens ont jusqu'au 15 avril pour soumettre leurs commentaires au promoteur du projet.

Une consultation publique sur des installations aéroportuaires dans le secteur de Val-d'Or est en cours. Photo : Gracieuseté : GDF Investissements

Le citoyen et ancien maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, se dit préoccupé par le peu de détails donnés à la population.

On en sait très peu. C’est un avis qui est placardé sur une clôture sur le bord de la route. Si on n’y prête pas attention, on ne l'aurait jamais vu , dit-il.

Pierre Corbeil, ex-maire de Val-d'Or et ancien ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Photo : Radio-Canada

Le promoteur du projet, Marc Beauvais, affirme que la présence d’une piste ne causera pas de dérangement puisque ce seront des appareils de petite taille qui l’utiliseront.

Oui sur le côté de la piste, tu vas l’entendre c’est clair, c’est bruyant, mais moindrement quand tu prends 1000 pieds de distance, en comparaison, la tondeuse à gazon de votre voisin fait beaucoup plus de bruit que ça , indique-t-il.

M. Beauvais assure qu'il répondra aux préoccupations des citoyens. Il compte créer une page web avec les informations dans les prochains jours.

On comprend très bien que les gens ont des inquiétudes. On va faire les efforts nécessaires pour les informer et on est prêt à prolonger la période de consultation pour permettre aux gens de vraiment en apprendre sur le sujet , dit-il.

Le conseil municipal de Val-d'Or tiendra une séance extraordinaire le lundi 11 avril pour exposer les préoccupations des élus concernant le projet de piste gazonnée.

La Ville n’accordera pas d’entrevue sur le sujet avant la tenue de la séance.