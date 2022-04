Comment ajouter un texte alternatif sur Twitter 

Si la fonctionnalité existait déjà, il était impossible de savoir quelles photos possédaient une description. L’endroit où inscrire un texte alternatif était aussi difficile à repérer.

À partir d'aujourd'hui, les images contenant du texte sont clairement indiquées avec le mot ALT , inscrit dans le coin inférieur gauche de celles-ci. Lorsqu’on survole cette mention, on voit apparaître la description de l'image écrite par la personne qui l’a publiée.

Cette fonction est essentielle pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran ou des programmes de synthèse vocale en raison d'un handicap visuel.

Alexa Heinrich, experte en accessibilité des réseaux sociaux, a expliqué que cette fonctionnalité est un pas dans la bonne direction, car elle rend la présence du texte alternatif plus évidente, incitant du même coup les internautes à se renseigner sur l'accessibilité.

Premièrement, elle met en évidence qui écrit du texte alternatif et qui ne le fait pas. Deuxièmement, cette fonctionnalité est un excellent outil d'apprentissage pour toutes les personnes qui veulent s'améliorer dans l'écriture du texte alternatif, car vous pouvez désormais voir facilement ce que les autres écrivent , a-t-elle écrit sur Twitter.

Mode d’emploi du texte alternatif

Voici la marche à suivre pour ajouter une description à une image sur Twitter.

Après avoir importé une photo sur le réseau social, on clique sur le bouton Ajouter description à droite, sous la photo. Puis, on sélectionne OK et un champ apparaît sous la photo pour écrire le texte.

Chaque description d’image a une limite de 1000 caractères, et tout le monde peut y accéder, pas seulement les personnes malvoyantes ou non voyantes.

Des conseils pour la rédaction

La rédaction de ces descriptions d'image doit être claire et concise, tout en donnant plus de contexte aux gazouillis.

Il est important de capturer l'action, le mouvement, les relations, les éléments dignes d'intérêt, les détails visuels et tout ce qui est unique sur l'image.

On indique les personnes, les animaux domestiques, les objets, leurs noms et leurs interrelations. On mentionne le type de photo dont il s'agit, soit un gros plan, une vue aérienne ou en noir et blanc. Si l’image est une capture d’écran, on le souligne.

Il est important que le texte soit succinct. Si ce dernier est limité à 1000 caractères, il faut savoir que certaines technologies d'assistance arrêtent de lire les descriptions après 200 à 250 caractères.

Sauf s’il s’agit d’une photo qu’on a prise, il est préférable de rester objectif et de s’en tenir à une simple description de l’image.

Dans son guide, Twitter donne l’exemple d’une image qui représente une personnalité publique qu’on n’apprécie pas. Ne faites pas référence à son petit visage idiot. Dites plutôt qu'il sourit, les lèvres fermées devant la caméra.

Si l’image contient du texte, on l'inclut dans la description. S'il s'agit d'un document juridique, par exemple, résumez le contenu et fournissez un lien vers la source dans votre gazouillis, et non dans la description de l'image , explique Twitter.

Il est aussi préférable de ne pas répéter dans la description de l'image ce qui est déjà écrit dans le gazouillis qui y est associé et d'ajouter un lien cliquable pour donner plus d’informations, surtout si le sujet est complexe.