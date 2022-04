Immigration : faire de Trois-Rivières une ville plus accueillante

La ville a ciblé trois objectifs dans l’élaboration de sa nouvelle stratégie d’accueil. Elle compte mieux répondre à leurs besoins, valoriser leur apport à la communauté et favoriser le vivre ensemble.

La nouvelle stratégie a été élaborée avec une vingtaine d’organismes communautaires. Des immigrants ont aussi été consultés pendant le processus.

Le plan prévoit de développer une trousse d’accueil présentant les services et les ressources disponibles, de lancer un appel de projet visant à rapprocher les immigrants de l’ensemble des Trifluviens et d'organiser des rencontres entre les communautés et les policiers.

Dissiper les incompréhensions

Selon l’origine des immigrants, leur vécu ou les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays, cette démarche de rencontre avec les policiers est nécessaire selon Ivan Suaza, directeur général du Service d'accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières. Certaines personnes peuvent avoir un comportement d’évitement devant un policier, car elles ne comprennent pas comment les choses se passent ici. Ces situations peuvent entraîner des malentendus.

« On voit la police, on essaie de se cacher, on essaie de ne pas avoir à faire des affaires avec la police, mais ça pourrait être mal perçu par un policier ici. Quelqu’un se cache, ça pourrait être mal perçu. Mais l’idée c’est justement de faire tomber les préjugés d’un côté et de l’autre. » — Une citation de Ivan Suaza, directeur général du Service d'accueil aux nouveaux arrivants SANA de Trois-Rivières

Michèle Loranger, agente aux relations communautaires et aux relations publiques à la Direction de la police de Trois-Rivières abonde dans le même sens. C’est différent, les lois dans leur pays et les lois ici. En même temps, ça nous permet de nous rapprocher des différentes communautés culturelles pour apprendre leur origine et pouvoir mieux intervenir auprès d’eux aussi.

La ville de Trois-Rivières a présenté son plan d'action en immigration. Photo : Radio-Canada

Le maire Jean Lamarche constate un intérêt grandissant des immigrants envers Trois-Rivières. Quand vient l’intérêt, il faut bâtir une structure d’accueil qui va nous permettre de faire en sorte que déjà, les gens sont chez nous, on veut s’assurer qu’ils restent.

