L’intéressant Jean-Philippe Baril Guérard au Salon du livre de Québec

En plus d’être un auteur prolifique, Jean-Philippe Baril Guérard multiplie les apparitions dans les médias. Au Salon du livre, il participera à la table ronde L’humour pour mieux voir la réalité, à 12 h, en plus de dédicacer son plus récent roman Haute démolition, publié aux éditions Ta mère.

Votre relation avec les salons du livre?

Moi, j'aime bien ça. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi, j’ai ben du fun. J'ai commencé d'abord en écrivant du théâtre, je suis habitué d’avoir une réaction directe. Avec des romans, on n'a pas ça. Je suis très content de rencontrer du monde, d’avoir du feedback, c'est vraiment cool.

Il y en a pas eu récemment, mais il y a toujours des petits partys. C'est cool d'avoir un genre d'esprit de communauté dans le monde littéraire. Ça fait du bien parce que c'est tellement un travail solitaire d'écrire tout seul devant mon ordinateur.

J'ai pas choisi le bon métier parce que je suis une personne très sociable et extravertie. Moi, je suis bien dans un contexte de salon du livre. J'essaie d'en faire le maximum. Je ne les fais pas tous, mais je dois en faire au moins trois par an.

Le livre sur votre table de chevet actuellement?

C'est super bon ce que je lis en ce moment. C'est un essai d'une femme qui s’appelle Lea Ypi qui s'appelle Free : A Child and a Country at the end of History. Il n’a pas été traduit en français encore alors je le lis en anglais.

C'est un essai sur une femme qui est maintenant professeur de sciences politiques en Angleterre. Elle a grandi en Albanie dans les années 1980, dans une famille qui n'était pas vraiment pro communiste, mais qui le cachait. Elle n'en était pas tellement consciente. C’est la chute du rideau de fer vue par une enfant très jeune qui ne comprend pas toutes les subtilités de ce qui est en train de se passer. C'était vraiment intéressant.

Le livre qu’il faut absolument lire dans une vie et pourquoi?

Ma réponse va changer de semaine en semaine, je pense. Ça dépend. Mais quand j'ai vu la question, spontanément, la première chose à laquelle j'ai pensé, c’est La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy.

Pour moi, c'est un exemple à quel point la langue peut être magique quand tu la manies bien, quand tu joues avec, quand t’es inventif. Moi, ça m’a jeté à terre.

J'ai lu ça quand j'étais ado et ça m'a vraiment donné le goût d'écrire, entre autres parce que je me suis dit : Wow, c’est possible d’autant berner le lecteur, d'autant réinventer la langue, de surprendre juste par le style, par la forme . C'est vraiment génial. Moi, ça m'a beaucoup impressionné.

Le livre qui n’aurait pas dû être adapté au cinéma?

Cloud Atlas, cartographie des nuages, de David Mitchell. J'aime beaucoup David Mitchell. Je trouve que c’est un grand auteur, assez unique qui est à mi-chemin entre le genre, puis la littérature grand public. Il a écrit des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Il flirte toujours un peu avec la science-fiction et le fantastique. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se sont dit que ça serait du bon cinéma.

Ç'a été adapté par les soeurs Wachowski, donc les créatrices de La Matrice. C’est tellement un bon livre. Le livre ne répond pas à toutes les questions. Je sais que le cinéma deal moins bien avec les questions non résolues. Elles ont essayé de trop attacher les bouttes lousses dans l'histoire, d'une part. Deuxièmement, elles ont voulu transformer ça… C’est des thèmes qui reviennent à travers le temps, ça se passe sur plusieurs époques, c’est un grand roman choral et qui raconte comment le passé, le présent et le futur se croisent et que l’histoire se répète.

Puis ils ont décidé d'en faire une sorte de fable sur la réincarnation, avec des acteurs qui jouaient différents personnages à travers les époques. Donc beaucoup de wigs, pis de maquillage et de prothèses. C'était ridicule.

Je trouve que ç’a complètement ruiné une histoire qui était magnifique, qui est très très sensible et humaine. Ils en ont fait quelque chose qui était de l’ordre du théâtre d’été. J’ai trouvé ça dégueulasse!

Le mot que vous utilisez trop souvent?

Intéressant! Quand j’explique des choses, tout est tellement intéressant. J'essaie de me réécouter quand je fais des chroniques à la radio, ne serait-ce que par souci de faire mieux la prochaine fois, et quand je suis en train d'expliquer des choses qui m'intéressent, automatiquement, je trouve que tout est donc intéressant.

Je suis super gossant avec ça! C’est correct, j'assume. Mais un moment donné, reviens-en, on le sait que c’est intéressant sinon tu ne serais pas en train de nous en parler.

« Haute démolition », de Jean-Philippe Baril Guérard (archives) Photo : Éditions de Ta Mère

À quel moment vous vient l’idée du titre pour un livre?

Il n'y a pas de règle. Pour moi, ça change de livre en livre. Manuel de la vie sauvage, c'est un titre que j'ai emprunté, en fait, qui était le vrai titre d'un guide de survie en forêt. Pis je savais dès le départ que je voulais faire un livre sur la compétition, le capitalisme, tout ça. Avant même de savoir c'était quoi l’histoire du livre, je savais que ça allait s'appeler Manuel de la vie sauvage.

À l'opposé, Royal, j'avais un titre de travail qui n'était même pas ça quand j'ai livré mon manuscrit à mon éditeur. Je cherchais, cherchais, cherchais, puis je suis allé au plus simple.

Je n'aime pas ça les titres qui sont trop in your face, qui nomme trop quelque chose, qui, une fois qu'on l'a vu dans le roman tu te dis Ah voilà! Il a plogué le titre .

J'aime mieux un titre qui évoque une idée, qui évoque un conflit, qui n'a pas nécessairement un lien direct avec les personnages de l'histoire ou l'histoire elle-même, qui évoque l'atmosphère générale. Sports et divertissements par exemple, pour moi, toute la structure du livre, c'est ça, toute l'action du livre, c'est ça, mais c’est pas les thèmes. Alors que Haute démolition, le titre n'est jamais nommé dans le roman. Mais pour moi, toute l'action du roman, c'est incarné dans le titre.

Donc ça varie. C'est très, très intuitif. Ça me descend dans le corps pratiquement de manière divine. Si je cherche trop, généralement, c’est la preuve que c’est pas bon.

Qu’est-ce qui joue dans votre Ipod/Spotify/cassette/table tournante?

Le tout nouvel album de Lysandre. C’est super bon. Moi, j'avais vraiment hâte que ça sorte. Elle avait sorti une couple de singles. C’est Sans oublier, le titre.

Il y a quelque chose d’un petit peu chanson française, elle a une voix très éthérée. C'est de la bonne pop indépendante et les textes sont très très très très bons. Je ne l'ai pas encore vue en spectacle et j’ai très hâte de la voir en show.

L’auteur est en dédicace ce dimanche, de 10 h à 12 h, au kiosque 937.