Ferland-et-Boilleau veut préserver son pont couvert, vestige d’une autre époque

Celui de Ferland-et-Boilleau est l’un de ceux-là. Niché au creux des montagnes du Saguenay, l’ouvrage est aujourd'hui en piteux état. Il y a toutefois une forte volonté pour le préserver.

Construit en 1934, le Pont du lac Ha! Ha! de Ferland-et-Boilleau a rendu de fiers services en servant de lien entre les deux rives de la rivière des Ha! Ha!. Comme plusieurs autres ponts de ce genre au Québec, sa présence, dans un pays de lacs et de rivières, a permis de faciliter les échanges et d'aider le développement des petites communautés qui étaient souvent isolées.

« Sur un siècle et demi, il s'est construit au-delà de 1000 ponts couverts au Québec. Aujourd'hui, des ponts authentiques à leur emplacement d’origine, il n’en reste que 79. » — Une citation de Gérald Arbour, co-auteur du livre Les ponts couverts du Québec

En 2019, un sondage municipal a montré que la grande majorité des citoyens étaient d'accord pour conserver le pont. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pourquoi ces ponts sont-ils dotés d’un toit? Le spécialiste Gérald Arbour affirme que c’était pour les placer à l’abri des intempéries parce qu'ils étaient essentiellement en bois. S’ils n’étaient pas couverts, ils n’étaient pas protégés, explique-t-il. Dix ou quinze ans plus tard, ils étaient à terre en raison de la pourriture. La neige, la pluie et le soleil les faisaient pourrir rapidement. La province n’était pas riche, mais par contre, du bois, on en avait. Ça été la matière première.

La structure du pont est faite de bois. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le pont couvert de Ferland-et-Boilleau célèbrera ses 90 ans en 2024. Le propriétaire de la structure, le ministère des Transports du Québec (MTQ), a effectué une inspection l'automne dernier. Ses conclusions démontrent notamment que la pourriture a commencé à s'attaquer au pont et que des travaux importants sont requis. L’ouvrage est fermé à tout usage depuis 2010.

« On travaille en collaboration avec la Municipalité pour garder le cachet patrimonial du pont. On sait que c'est très important pour la communauté. » — Une citation de Andrée-Anne Duchesne, porte-parole du MTQ

Avant la pandémie, le ministère a proposé à Ferland-et-Boilleau de rénover le pont à ses frais, un chantier estimé à l'époque à plus d'un million de dollars, à la condition que l'ouvrage soit ensuite cédé à la Municipalité et qu'elle en assume les frais d'entretien.

Aller à l'image 0 Le passage du temps a fait son œuvre sur la structure du pont couvert. Aller à l'image 1 Des planches sont manquantes et des trous bien visibles. Aller à l'image 2 Des morceaux de bois sont pourris sur la structure. 1 / de 3 Le passage du temps a fait son œuvre sur la structure du pont couvert. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 Le passage du temps a fait son œuvre sur la structure du pont couvert. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Image 2 de 3 Des planches sont manquantes et des trous bien visibles. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Image 3 de 3 Des morceaux de bois sont pourris sur la structure. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pour l’administration municipale, cette charge financière supplémentaire ne cause pas de problème compte tenu de l'importance de l'ouvrage. Aux deux ans, il devra y avoir des études d'ingénieurs pour la sécurité du pont, qui étaient estimés à entre 15 000 $ et 20 000 $ , souligne le maire Hervé Simard.

Une affiche à l'entrée du pont rappelle son caractère patrimonial. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

En 2019, un sondage municipal a montré que 90 % des citoyens de l’endroit étaient favorables.

« C'est le patrimoine, c'est l'histoire de Ferland-et-Boilleau. Des ponts couverts au Québec, il n'y en a pas énormément qui demeurent. La population trouve que c'est quand même un monument ici à Ferland-et-Boilleau qui nous caractérise et qui nous rappelle nos origines. » — Une citation de Hervé Simard, marie de Ferland-et-Boilleau

L'ex-maire Fernando Lavoie et le premier magistrat actuel de Ferland-et-Boilleau, Hervé Simard. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

L’ex-maire Fernando Lavoie parle avec émotion de la construction de l’ouvrage. Son propre père y a participé dans les années 30. C'était des gens extraordinaires qui avaient beaucoup d'idées et qui, en fin de compte, travaillaient avec peu de choses dans les mains. Ils faisaient quand même des ouvrages extraordinaires , raconte-t-il, admiratif.

Désormais, un nouveau pont a pris le relais, à proximité, sur la route 381. La vieille structure fait aujourd'hui partie d'un site patrimonial créé par la Municipalité en 2011 et est inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

De quel type de pont s’agit-il? Le courant entourant les ponts couverts a débuté en Europe selon l’auteur Gérald Arbour. Les modèles québécois se sont toutefois davantage inspirés de ce qui s'est fait aux États-Unis. Il y a eu différents types de pont. Ils portaient souvent le nom du concepteur : Howe, Town, McCallum. Quant à celui de Ferland-et-Boilleau? C'est un "Town" comme la majorité des ponts québécois, mais sa particularité, c'est que son lambris est en tôle. Il y a en a eu quelques-uns de construits comme ça, mais c'est le seul qui reste , précise l’auteur.

Au fil du temps, le rôle du pont couvert de Ferland-et-Boilleau a évolué, mais il est demeuré fondamentalement utile, servant de lieu à plusieurs rassemblements et activités culturelles. C'était d'ailleurs le cas il y a très longtemps.

Aller à l'image 0 Le pont couvert de Ferland-et-Boilleau a une longue histoire. Aller à l'image 1 Un autre rassemblement tenu à l'époque sous le toit du pont couvert de Ferland-et-Boilleau. Aller à l'image 2 À travers les époques, le pont couvert a servi de lieu pour de nombreux rassemblements dans la communauté. Aller à l'image 3 Le pont célébrera ses ses 90 ans en 2024. 1 / de 4 Le pont couvert de Ferland-et-Boilleau a une longue histoire. Photo : Avec la gracieuseté de la Société historique du Saguenay, Fonds Journal Le Réveil. Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Le pont couvert de Ferland-et-Boilleau a une longue histoire. Photo : Avec la gracieuseté de la Société historique du Saguenay, Fonds Journal Le Réveil.

Image 2 de 4 Un autre rassemblement tenu à l'époque sous le toit du pont couvert de Ferland-et-Boilleau. Photo : Avec la gracieuseté de la Société historique du Saguenay, Fonds Journal Le Réveil.

Image 3 de 4 À travers les époques, le pont couvert a servi de lieu pour de nombreux rassemblements dans la communauté. Photo : Avec la gracieuseté de la Société historique du Saguenay, Fonds Journal Le Réveil.

Image 4 de 4 Le pont célébrera ses ses 90 ans en 2024. Photo : Avec la gracieuseté de la Société historique du Saguenay, Fonds Journal Le Réveil.

Le ministère des Transports du Québec affirme qu'un plan pour rénover et céder le pont est en préparation. Cependant, il faudra encore quelques années avant que le tout se matérialise.

La conception n'est pas encore réalisée. On est vraiment en élaboration du projet. On en est aux balbutiements. Il est beaucoup trop tôt pour un échéancier ou encore pour s'avancer sur des coûts , précise la porte-parole.

Le pont couvert de Ferland-et-Boilleau a été construit en 1934. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le maire Hervé Simard demeure optimiste malgré tout. On a aménagé une scène. La pandémie est venue ralentir nos ardeurs. On a quand même des projets. C'est un bel endroit de spectacles et de festivals. On a le Boréafest, qu'on avait implanté avant la pandémie, qui va revenir cet été.

Il est convaincu que le pont couvert continuera d’apporter un cachet supplémentaire à sa communauté.

D'après le reportage de Louis Martineau