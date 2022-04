L’Outaouais double ses hospitalisations liées à la COVID-19 en une seule journée

La montée des hospitalisations se poursuit dans la région. L’Outaouais a doublé son nombre d’hospitalisation liée à la COVID-19 en une seule journée. Du côté d’Ottawa, on compte une vingtaine de personnes à l’hôpital.

L’institut national de santé publique du Québec (l'INSPQ) fait état de 30 hospitalisations en Outaouais. C’est quinze patients de plus que la veille. Une personne se trouve aux soins intensifs.

On ne déplore toutefois aucun décès. Depuis le début de la pandémie, 37 204 résidents de l’Outaouais ont contracté le coronavirus et 294 en sont décédés.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ enregistre par ailleurs 117 nouvelles infections, ce qui porte à 850 le nombre de cas actifs dans la région. Le nombre de cas enregistrés peut cependant être sous-estimé, en raison de la capacité limitée de dépistage.

L’Outaouais n’est pas la seule région à enregistrer une hausse marquée des hospitalisations et des cas actifs. Au Québec, cette augmentation devrait se poursuivre pour les deux prochaines semaines selon les prédications de la santé publique. Pour l’instant, plus de 1600 personnes sont hospitalisées à l'échelle de la province.

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, a d'ailleurs donné de nouvelles directives concernant l’usage des tests rapides à la maison.

Il invite désormais la population à frotter l’écouvillon dans la bouche, à l’intérieur de la joue et contre l'arrière de la langue, afin d’assurer de meilleurs résultats. L’écouvillon doit ensuite être passé dans le nez.

Hospitalisations stables à Ottawa

Dans la capitale fédérale, ils sont 19 présentement hospitalisés en raison de la COVID-19, mais aucun d’entre eux ne nécessite des soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) affiche 247 infections et six éclosions supplémentaires sur son territoire. Il y a, au total, 35 éclosions et 1747 cas actifs selon les données comptabilisées. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est potentiellement sous-évalué, en raison du changement d'approche en matière de dépistage.

Malgré la recrudescence des cas et des hospitalisations, aucun nouveau décès n’a été constaté. Depuis le début de la pandémie, plus de 67 600 Ottaviens ont contracté le virus et 765 d’entre eux en sont morts.

4 hospitalisations dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) affiche quant à lui quatre hospitalisations. Une personne se trouve aux soins intensifs.

La province del'Ontario doit elle aussi composer avec une hausse importante de ses hospitalisations. Plus de 1100 personnes sont hospitalisées selon la dernière mise à jour. On confirme également 4200 infections supplémentaires dans l'ensemble de la province.