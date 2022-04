Saskatoon autorise l’expansion et la modernisation de la brasserie Great Western

Le conseil municipal de Saskatoon a approuvé à l'unanimité, la semaine dernière, un changement de zonage qui permettra à Great Western d'agrandir sa brasserie située sur la 2e avenue.

Cette décision est bien accueillie par le président de la société, Michael Brennan. Nous espérons certainement nous développer , déclare-t-il.

La brasserie avait besoin de l'approbation de la Ville pour s'agrandir, car son emplacement actuel ne le situe officiellement pas dans une zone d'industrie lourde.

Elle n'a été autorisée à rester, jusque-là, à son emplacement actuel que parce qu'elle bénéficiait d'un droit acquis avant même que des zones commerciales et résidentielles ne se développent autour d'elle.

Les 40 millions de dollars prévus pour ce nouveau projet seront consacrés à la construction d'un nouveau bâtiment et d'une nouvelle installation de brassage sur le site actuel de l'entreprise.

Le nouvel équipement serait plus économe en énergie et en eau. La brasserie Great Western devrait utiliser deux fois moins d'eau que l'équipement actuel pour brasser la bière, ce qui permettrait d'économiser environ 45 millions de litres par an.

« Nous pensons que le fait de disposer d'équipements plus modernes nous donnera la possibilité de produire plus de bière et de la vendre dans plus d'endroits. » — Une citation de Michael Brennan, président de la brasserie Great Western

Les défis de l’industrie brassicole

Selon le groupe industriel Beer Canada, la consommation par habitant a chuté ces dernières années. Le groupe rapporte que les Canadiens ont consommé 69,7 litres de bière par habitant en 2020. Il s'agit d'une diminution de 2,7 % par rapport aux 71,2 litres de l'année précédente, et une baisse par rapport aux 79,3 litres de 2015.

Pourtant, le professeur de distribution et de politique alimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, indique que les brasseries régionales comme Great Western ont peut-être un bel avenir devant elles.

M. Charlebois rappelle toutefois que les consommateurs de bière veulent généralement la qualité constante qu'offre un plus grand brasseur.

Un point de vue que partage le professeur agrégé de commerce international à l'École de commerce Ivey de l'Université Western en Ontario, Anreas Schotter

Il a également mis l’accent sur le volet environnemental que la compagnie Great Western intègre à son nouveau projet. Anreas Schotter indique que l'effort de modernisation de la Great Western pourrait l'aider à obtenir des subventions gouvernementales.

Ouverte à l'origine en 1927 sous le nom de Hub City Brewing Company, la brasserie Great Western a connu de nombreux propriétaires et titres, devenant un point de repère dans la ville de Saskatoon.