Dispute amère entre Fogo Island et son célèbre hôtel de luxe

Shorefast, l’exploitant du Fogo Island Inn, refuse de payer 57 000 $ en taxes professionnelles datant des 16 premiers mois de la pandémie.

Dans une lettre envoyée, cette semaine, aux résidents de l’île, la compagnie soutient que pendant cette période, elle n’avait d’autre choix que de fermer en raison de l'interdiction de voyager imposée par le gouvernement , une décision qui nous a coupé de nos clients, dont 96 % viennent de l'extérieur des provinces de l'Atlantique .

Nous avons accumulé des millions de dollars de dettes afin de pouvoir sortir de la pandémie en bonne et due forme, de ramener toute notre équipe au travail et de reprendre nos activités , indique la lettre.

Selon la compagnie, en 2020, la ville de Fogo Island a proposé de renoncer aux taxes professionnelles des entreprises qui étaient restées fermées toute l'année en raison de la pandémie.

Le Fogo Island Inn a été conçu par l'architecte Todd Saunders. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

L'hôtel n'a été ouvert que 38 jours au début de 2020, pendant la partie la moins occupée de notre année, et nous avons terminé l'année dans une situation de perte financière importante , écrit la compagnie. Cependant, notre demande a été rejetée.

Radio-Canada a obtenu une copie de la lettre, vendredi. La directrice des services de Fogo Island, Pauline Payne, a refusé d'accorder d'entrevue, mais confirme que le ministère provincial des Affaires municipales fait office de médiateur dans le conflit.

Couper l'approvisionnement en eau?

Le maire, Andrew Shea, indique que la municipalité avait récemment envisagé de couper l’approvisionnement en eau de l’hôtel en raison des taxes impayées, mais a finalement rejeté l’idée.

Le processus s’était amorcé, mais au final, on ne l'a pas fait , a expliqué le maire, vendredi, en refusant de répondre à toute autre question.

L'exploitant Shorefast et la ville avaient précédemment convenu d'un mode de paiement sur 15 mois pour environ 200 000 $ de taxes d'eau et d'impôts fonciers non contestés , selon la lettre envoyée aux résidents.

Ce document, qui vise à démontrer l’impact de notre travail , souligne aussi que tout l’argent gagné par Shorefast est réinvesti dans la communauté.

La compagnie dit avoir payé 700 000 $ de taxes et d'impôts municipaux depuis 2011. Shorefast ajoute qu’en 2019, la dernière année avant la pandémie, elle avait 255 employés et a déboursé 5,8 millions de dollars en salaires. L'île située à 100 km au nord de Gander ne compte que 2300 habitants.

L'île de Fogo et le Fogo Island Inn au loin. Photo : Ronald O'Toole

L’hôtel, une immense structure blanche construite par la milliardaire Zita Cobb, a accueilli une série de vedettes, dont l'actrice Gwyneth Paltrow  (Nouvelle fenêtre) , depuis son ouverture en 2013. Selon le site web de l’hôtel, la chambre la moins chère coûte 2575 $ la nuit. Le prix des suites Fogo Island Sunrise et Fogo Island Sunset s’élève à 5075 $ la nuit, alors que le prix de la suite Flat Earth est disponible sur demande.

Shorefast, qui exploite plusieurs autres entreprises locales, a pour mandat de réanimer l’économie de Fogo, où Mme Cobb a grandi.

La vice-présidente des opérations de Shorecast, Susan Cull, n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada. La lettre envoyée par Shorecast encourage les résidents de Fogo Island de contacter Mme Cull avec des questions et des commentaires.