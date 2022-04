Deux Acadiennes parmi l’élite canadienne en gymnastique rythmique

Ça faisait 20 ans que des athlètes du Nouveau-Brunswick n'avaient pas obtenu leur niveau de Haute performance nationale en gymnastique rythmique. Mais le travail de deux jeunes gymnastes et de leurs entraîneuses a mis fin à cette disette.

Lori Li Blanchard, à gauche, et Élodie Doucet ont commencé à faire de la gymnastique rythmique il y a une dizaine d'années. Elles s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine, en plus de leurs études. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Élodie Doucet, 15 ans, et Lori Li Blanchard, 14 ans, du Club Extenso de Dieppe, ont obtenu finalement leur niveau de Haute performance du Canada.

Cette reconnaissance est importante, car elle permet de se qualifier directement aux championnats nationaux, à Vancouver, du 20 au 23 mai. C'est aussi un premier pas vers les équipes nationales.

J'étais vraiment fière de moi, parce que toutes les heures passées au gym ont porté ses fruits , dit Lori Li Blanchard.

Je pleurais, j'étais vraiment émotive. J'étais vraiment fière de moi , lance de son côté Élodie Doucet.

Elles ont obtenu leur laisser-passez vers les championnats nationaux lors de la compétition Élite Canada, tenue le mois dernier.

En finale, Lori Li Blanchard s'est classée en 9e place à l'épreuve du ruban et 11e au concours général.

Lori Li Blanchard se concentre avant de faire des enchaînements. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

De son côté, Élodie Doucet a terminé en 9e position avec les massues. À titre de comparaison, pour obtenir le niveau de Haute performance, elles devaient être classées parmi les 15 meilleures au classement final.

Élodie Doucet nous montre ses talents lors d'un entraînement avant le départ vers Toronto, où se tiennent les Championnats de l'Est canadien. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Donc, mission accomplie.

Ça représente beaucoup, c'était un de mes plus gros buts dans ma carrière de gymnastique et il a été atteint , déclare Lori Li.

Il y a eu des doutes. Élite Canada s'est tenu en mode virtuel. Les performances étaient filmées puis envoyées aux juges.

On ne savait pas si on allait faire les finales ou non , dit Lori Li.

On n'avait pas le sentiment, la même ambiance que devant du monde qui encourage , renchérit Élodie.

Les athlètes, à ce niveau ici, veulent performer avec une foule , explique Stéphanie Légère, co-entraîneuse en chef du club. L'énergie que tu reçois des autres autour de toi et de voir les autres équipes, ça fait une différence.

Encore beaucoup de travail à faire

Maintenant qualifiées, il n'est pas question de s'asseoir sur ses lauriers.

C'est beaucoup de pression avec les autres filles , dit Élodie. Si je crois en moi et je continue à avoir du plaisir, je vais être capable de continuer à bien faire .

Les deux adolescentes s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine. Leur exploit est d'autant plus grand que les conditions d'entraînements n'étaient pas idéales en raison des restrictions sanitaires depuis deux ans.

Ça fait juste me prouver que le Nouveau-Brunswick aussi est capable d'aller loin , souligne fièrement Élodie.

Brigitte Thibault et Stéphanie Légère, les co-entraîneuses en chef du Club Extenso, ajoutent que ces résultats sont le fruit d'efforts de gens locaux.

Stéphanie Légère, co-entraîneuse en chef du Club Extenso Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Des clubs en Ontario, par exemple, profitent de l'expertise d'Européens , explique Mme Légère. Ici, on travaille ensemble, en collaboration, avec nos apprentissages, avec nos spécialistes locaux.

Les deux gymnastes sont à Toronto jusqu'à dimanche pour participer aux Championnats de l'Est canadien. Alors que les autres compétitrices tenteront d'obtenir une des places restantes pour la compétition nationale, Lori Li et Élodie auront le loisir de peaufiner leur art.

On a augmenté les valeurs de leurs routines pour être prêtes pour le national , explique Mme Légère. Ce sera la préparation pour performer avec des difficultés plus élevées.

Après deux ans de restrictions dans la présentation de compétition, ce sera aussi l'occasion de voir où en est rendue l'évolution de la gymnastique rythmique comparativement aux autres provinces.