L’arrivée de 40 travailleurs marocains se fait toujours attendre à Saint-Isidore

Le maire de Saint-Isidore, Louis LeBouthillier, n’ose plus s’avancer sur la date d’arrivée de ces immigrants dans son village.

Au début ils devaient arriver février-mars, mais avec tout ce qui se passe à l’international avec l’immigration, c’est beaucoup plus difficile, maintenant, on nous parle de cet été, on espère que ça sera avant le début des classes , lance-t-il.

La guerre en Ukraine entraîne des délais importants dans le processus d’immigration au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada rapportait un arriéré de plus d’un million de dossiers d'immigration le premier février dernier. C'était avant l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, une guerre qui a déplacé des millions d'Ukrainiens.

Ces travailleurs, accompagnés de leur famille pourraient représenter un ajout de 200 personnes au village de 800 âmes. C'est la compagnie de transformation alimentaire Oxford Frozen Food qui est derrière l'initiative. Elle a choisi d’embaucher des Marocains francophones pour favoriser leur intégration dans la Péninsule acadienne.

Rester optimiste

Selon l’avocate spécialisée en immigration, Nicole Druckman, les procédures vont bien pour certains types de travailleurs, mais sont ralenties pour d'autres.

Selon l'avocate Nicole Druckman, la guerre en Ukraine est l'un des facteurs qui expliquent les délais dans le processus d'immigration au pays. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Pour les travailleurs essentiels, ça continue d'aller vite. Mais les autres travailleurs étrangers qui n’étaient pas essentiels pendant la COVID, c’est plus long et je pense que ça va être plus long à cause de ce qui se passe en Ukraine , explique-t-elle.

Le maire ne perd cependant pas espoir face à ce délai. Ils vont venir ça c’est définitif. C’est juste, quand on va les voir. Ça, c’est une autre question , lance-t-il.

« Ce qui est important, c’est qu’ils viennent. Moi je dis, qu’ils viennent en février ou au mois d'août, l’important c’est qu’on va les avoir, ça va être important pour le village. » — Une citation de Louis LeBouthillier, maire de Saint-Isidore

L’avocate Nicole Druckman soutient que le maire et la communauté ont raison de rester optimistes.

Avec ce qui se passe en Ukraine en Afghanistan, le système ne peut pas aller plus vite. [...] Je pense que dans le futur absolument, ça va être mieux pour les employeurs qui veulent avoir des employés qui viennent de l’international. Cependant est-ce que ces employeurs peuvent attendre? Ça, c’est la question , explique-t-elle.

Le plan change : des familles arriveront avec les travailleurs

Malgré les délais supplémentaires pour obtenir les autorisations pour ces travailleurs immigrants, l'entreprise Oxford Frozen Foods confirme toujours que 40 Marocains viendront travailler à son usine de Bois Gagnon.

Les plans ont quelque peu changé. Il était prévu que ces employés arriveraient vers la fin de l’hiver et que leurs familles viendraient les rejoindre à l’été.

Maintenant, 28 travailleurs arriveront en même temps que leurs familles et 12 seront des travailleurs étrangers temporaires, dont les familles auront la possibilité de venir ici plus tard.

S'ils arrivent à la fin de l'été, ils vont tous les faire venir en même temps. Ça va être beaucoup plus intéressant de les recevoir en même temps, de les accueillir en même temps , affirme le maire Louis LeBouthillier.

Les préparatifs vont bon train

Le village se prépare depuis plusieurs semaines à l’arrivée de ces travailleurs immigrants. La municipalité s’affaire à acquérir 70 lotissements et a lancé un appel d’offres pour la construction de logements qui seront offerts aux Marocains et aux gens d’ici.

Louis LeBouthillier, maire du village de Saint-Isidore, se réjouit de l'engouement de sa population envers l'arrivée prochaine de travailleurs étrangers. Photo : Radio-Canada / René Godin

On invite les entrepreneurs et les investisseurs qui pourraient être intéressés à construire des unités de logement sur ces lotissements-là. On est prêt à leur donner les terrains pour un dollar. Une personne peut nous dire être intéressée à construire 10 unités de logement, donc on va lui donner 10 lotissements pour 10 dollars, par exemple , explique le maire.

La municipalité a aussi embauché une personne qui travaille à temps plein pour préparer l'accueil, l'installation et l'intégration de ces dizaines de nouveaux arrivants marocains à Saint-Isidore.

Le maire se réjouit de voir l’engouement de sa population envers l’accueil de ces immigrants. Il souligne que de nombreux résidents de la région veulent faire leur part.

Pour nos nouveaux arrivants, on a reçu beaucoup d’appels de gens qui veulent donner de l’ameublement, des ordinateurs, des chaînes stéréo, parce que c’est sûr que les unités de logement qu’on veut construire, il faut les meubler , ajoute le maire Louis LeBouthillier.

Le rêve marocain de Saint-Isidore est donc toujours bien vivant, malgré les délais supplémentaires, et la communauté poursuit les préparatifs en lien avec l’accueil de ces nouveaux arrivants.

D’après le reportage de Janique LeBlanc