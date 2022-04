Des réfugiés ukrainiens peinent encore pour immigrer au Canada

Malgré de récents assouplissements annoncés par le gouvernement de Justin Trudeau visant les formalités administratives nécessaires, la situation reste difficile à Varsovie, en Pologne, où affluent la majorité des réfugiés fuyant la guerre et les attaques de l’armée russe.

Plusieurs témoignages obtenus ces derniers jours par Radio-Canada évoquent une situation toujours « catastrophique », avec de longues heures d’attente et un nombre important de personnes tentant leur chance, soit à l’ambassade canadienne ou au centre de réception des demandes de visa de la capitale polonaise, accrédité par Ottawa pour enregistrer les données biométriques.

Cette étape, pour certaines catégories de personnes, est indispensable pour obtenir l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, un programme qui a été lancé le 17 mars dernier.

C'est toujours trop complexe , regrette Michael Shwec, le président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens.

Son organisme, explique-t-il, vient d'envoyer trois personnes à Varsovie pour faciliter et aider les gens dans ces démarches.

« On sait que certains ont réussi ces étapes avec succès, mais on aimerait que ce processus se fasse plus rapidement. »