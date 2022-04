Millions de dollars dus en équité salariale : les syndicats en santé veulent une date

Ces correctifs salariaux varient selon le titre d'emploi et la place dans l'échelle salariale, notamment. Ils concernent des orthophonistes, par exemple, et d'autres emplois occupés majoritairement par des femmes.

En février dernier, les syndicats concernés avaient estimé à 1,15 milliard de dollars les sommes dues en équité salariale relativement aux plaintes de 2010 et 2015.

Ces syndicats insistent encore aujourd'hui pour avoir une date de versement. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , note que seulement une poignée d'établissements annoncent des dates .

En entrevue, le président de l'APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), Robert Comeau, a indiqué que le mois de juin a été évoqué par des employeurs.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS avait conclu une entente, en juin 2021, qui stipulait que l'employeur avait six mois pour verser les sommes dues, soit jusqu'à janvier dernier. Elle attend toujours, a déploré M. Comeau.

Selon les calculs de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS , des hygiénistes dentaires qui étaient au maximum de leur échelle en décembre 2010, à temps plein, et qui étaient toujours en emploi en 2020, pourraient toucher 16 000 $; les orthophonistes-audiologistes dans la même situation, 52 000 $; les assistantes-chefs du service des archives, 36 000 $, et les diététistes-nutritionnistes, 35 000 $.

Au Conseil du Trésor, l'attachée de presse Florence Plourde admet que les délais de traitement sont plus longs que prévu, mais elle rappelle que le Trésor a signé dix ententes d'équité salariale avec 11 organisations syndicales, touchant 100 000 personnes – ce qui représente une tâche imposante.