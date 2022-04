Les Premières Nations Moose Deer Point, Wahnapitae, Nipissing, Magnetawan et Zhiibaahaasing ont toutes signé cette entente cette semaine. Elles sont situées dans le Nord-Est de l'Ontario.

Le gouvernement fédéral, qui qualifie l'entente d' historique , souligne dans un communiqué que l’entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek est la première entente sur l'autonomie gouvernementale de son genre en Ontario et marque une étape importante dans son cheminement vers l’autonomie.

L’accord entrera en vigueur dès qu’un projet de loi à ce sujet passera à la Chambre des communes. Une fois l'accord en vigueur, les Premières Nations signataires devront adopter leurs propres lois pour mettre sur pied un nouveau système de gouvernance.

L'entente sur la gouvernance est un autre instrument mis à notre disposition pour mettre en œuvre les compétences inhérentes et les lois anichinabées dans des enjeux fondamentaux qui sont les piliers de nos gouvernements des Premières Nations : la citoyenneté, la langue et la culture, et pour déterminer la façon dont nous choisissons nos dirigeants et nous rendons des comptes à leurs citoyens , souligne Reg Niganobe, chef du conseil de la Première Nation Anishinabek.

Ce système de gouvernance pourra prendre la forme que les Premières Nations désirent, et celles-ci auront le pouvoir d’organiser les élections selon leur propre système.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, s’est réjoui de l’entente.

L'entente aidera à la revitalisation de la gouvernance traditionnelle des Anichinabés et au renouvellement de notre relation de nation à nation avec les Premières Nations Anishinabek signataires , explique-t-il.

Même si les 34 autres communautés anichinabées n’ont pas signé, elles auront l’option de le faire quand elles le souhaiteront.

Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, indique qu’il y en a déjà trois qui songent à y adhérer. Selon lui, l’acharnement d’une douzaine de grands chefs, de plusieurs chefs de Premières Nations et plus de 25 ans de travail a mené à cette entente.

Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, se réjouit de l'entente. (Archives) Photo : CBC / Erik White

C’est une façon pour nous de se séparer d’une loi qui limitait nos communautés et de replacer les droits de gouvernance entre les bonnes mains , ajoute-t-il.

Il rappelle que des Premières Nations comme la sienne ont tenté de se débarrasser de la Loi sur les Indiens depuis sa création.

Il affirme que sa propre communauté a déjà mis en place, par des accords bilatéraux, certains pans de cet accord.

Cette entente vient rattraper le travail que nous avons déjà fait dans notre communauté , se réjouit-il.

Plusieurs détails restent à ficeler

Le gouvernement fédéral appuiera ce processus en augmentant le financement accordé aux communautés pour les aider à prendre en charge de nouvelles responsabilités et investir dans leurs dossiers prioritaires.

L’ancien avocat innu et spécialiste en affaires autochtones, Me Armand Mackenzie, affirme que ce type d’entente fait partie de la norme au Canada. Il explique que le conseil de bande devra bientôt déterminer comment financer le nouveau système.

Il faut toujours regarder la relation fiscale. C'est-à-dire, est-ce que les Autochtones vont payer de l’impôt? De quelle façon vont-ils contribuer à leur gouvernement? , se questionne-t-il.

Les questions de droits et de financement sont quelques-uns des principaux facteurs qui influencent les négociations. Me Mackenzie estime que cette entente avec la Nation Anishinabek peut ouvrir la porte à d’autres communautés autochtones en Ontario qui souhaitent s’inspirer de leur modèle.

Cependant, il indique que la rapidité des négociations avec Ottawa peut être grandement influencée par la situation géopolitique dans laquelle se trouve une Première Nation. Elles peuvent donc prendre plusieurs années.

Ça prend souvent une modification, une nouvelle politique ou une révision fondamentale des politiques d’intervention du gouvernement canadien en matières autochtones , explique M. Mackenzie.

Dans le cas de la Nation Anishinabek, les pourparlers se sont étirés sur plus de deux décennies, de 1995 à 2019.

D'après les informations de Christophe Simard et de Martha Dillman