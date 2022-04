Returnal couronné jeu de l’année par les BAFTA du jeu vidéo

L'Académie britannique des arts du film et de la télévision (BAFTA) a récompensé la crème de l’industrie du jeu vidéo. Avec ses quatre prix, c’est le jeu d’horreur et de science-fiction Returnal qui en est sorti le plus décoré.

Returnal partait favori de la compétition avec huit nominations. En plus d’avoir été couronné jeu de l’année, il a remporté les prix de la meilleure réalisation audio, de la meilleure musique et de la meilleure interprétation pour un rôle principal (l’actrice Jane Perry en tant que Selene Vassos).

Avec ses deux trophées, dont un pour le meilleur jeu multijoueur, It Takes Two, qui comptait lui aussi huit nominations, a moins bien fait que son rival.

Le jeu vancouvérois Chicory: A Colorful Tale, du studio indépendant Greg Lobanov, a remporté le prix du meilleur jeu familial. Également de Vancouver, Daniel Mullins, le développeur d'Inscryption, a aussi remporté un prix, celui du meilleur design de jeu.

Far Cry 6, d’Ubisoft Toronto, finaliste dans la catégorie de la meilleure musique, n’a pas remporté le prix.

Déception pour Eidos Montréal

Eidos Montréal, qui était nommé deux fois pour son jeu phare Guardians of the Galaxy, est reparti bredouille. Le studio montréalais a été défait par Returnal, qui a remporté le prix de la meilleure réalisation audio, et le jeu de casse-tête Unpacking, qui est parti avec le prix du meilleur récit. Ce titre a par ailleurs remporté le vote du public.

Guardians of the Galaxy avait pourtant gagné le prix de la meilleure narration aux Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, qui se tenaient le 10 décembre dernier à Los Angeles.

Le titre aura une nouvelle fois la chance de briller vendredi soir lors de la cérémonie de remise des Prix canadiens du jeu vidéo, pour laquelle Eidos Montréal est en lice dans neuf catégories, dont le jeu de l’année.