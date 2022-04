Jack White sort un nouvel album

L’artiste américain Jack White à une couleur pour chaque période de sa carrière : après le rouge et blanc du temps de son groupe White Stripes, voici le bleu acier, arboré jusqu'à la coiffure, pour l'album qui sort vendredi, Fear of the Dawn.

L'Américain prévoit aussi un autre album Entering Heaven Alive, plus acoustique, qui sortira le 22 juillet 2022.

Il faut voir ces disques comme un ensemble, le premier signe un retour aux sources, avec une tournée mondiale qui commence le jour de la sortie à Détroit, sa ville natale , commente pour l'AFP Florian Leroy-Alcantara, agent en France de l'artiste.

Détroit, c'est de là que viennent les White Stripes, duo composé de Jack White, guitariste virtuose et chanteur et de Meg White, à la batterie. Le duo a été l’artisan du retour du rock sur la scène internationale.

La paire s’est d’abord fait un nom dans un cercle branché avant la consécration avec Seven Nation Army, succès mondial en 2003.

Le succès grandissant a eu raison du binôme qui a longtemps entretenu le flou sur la nature de ses relations frère/soeur, mari/femme. Le couple qu'ils formaient, dans tous les sens du terme, a explosé. Meg White a disparu du circuit.

Après les White Stripes

Avant même la fin des White Stripes au début des années 2010, l'homme a mis sa guitare au service d’autres groupes, The Raconteurs et The Dead Weather.

Jack White, en tant que producteur/musicien, est devenu rapidement une denrée très demandée. En 2008, il a signé aux côtés d'Alicia Keys Another Way To Die, la chanson du James Bond : 007 Quantum (Quantum of Solace).

Il a aussi collaboré avec Beyoncé, pour Don't Hurt Yourself en 2016. J'aimerais produire un album entier avec Beyoncé. Elle est comme une Bessie Smith, moderne dans son rendu et son attitude , a-t-il décrit dans le dernier numéro de Mojo, lors d'une de ses rares entrevues.

Quand vous jouez pour elle, vous vous dites “comment j'ose me dire chanteur?“, a-t-il poursuivi. Heureusement, je me considère comme un vocaliste, et non comme un chanteur.

Jack White a également fondé sa propre maison de production Third Man Records, pour sortir ses productions et rééditer des chansons. Il assure s'être mis d'accord avec les légataires de Prince pour exhumer Camille, album de 1986 mis au rebut avant sa sortie.