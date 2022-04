Des patients attendent des heures dans les ambulances aux hôpitaux de Moncton

On fait aussi de l’information en format collation.

Des ambulances occupées par des patients sont presque toujours stationnées devant l’Hôpital de Moncton et le Centre hospitalier universitaire Georges-L-Dumont.

Cette situation oblige notamment d’autres ambulances à intervenir en ville. Par exemple, le 29 mars, des ambulances en provenance de Miramichi, de Jemseg et de Sussex ont été appelées à Moncton.

Une pénurie de personnel, des employés absents en raison de la COVID-19 et la disponibilité de lits sont les principaux facteurs, selon les autorités des réseaux de la santé.

Au cours des deux dernières années, mais surtout depuis le début de la pandémie, nous avons certainement remarqué une augmentation des délais de déchargement , soutient Tara Babineau, ambulancière comptant 13 années d’expérience et trésorière de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick.

« On s’en parle beaucoup entre nous. Mais depuis deux semaines, c’est de loin le pire que nous avons vécu. On n’avait jamais vu ça auparavant » — Une citation de Tara Babineau, ambulancière et trésorière de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick

Mme Babineau a raconté qu’un ambulancier a dû passer un quart de travail complet de 12 heures à attendre le déchargement de son patient dans un hôpital. Ces patients doivent parfois endurer des civières inconfortables, patienter dans les couloirs ou se retrouver dans une salle vide, ajoute-t-elle.

Elle poursuit que ces personnes en attente ont généralement besoin d’une surveillance constante. Elle prétend que dans certains cas, des patients souffrant de fractures, de brûlures graves, de problèmes cardiaques ou en difficultés respiratoires ont attendu une heure, et parfois plus, avant d’être admis.

Ambulance Nouveau-Brunswick n’a pas voulu commenter pour le moment.

La responsabilité des réseaux de santé

Jeudi, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a indiqué que le problème devrait être résolu par les réseaux de santé Horizon et Vitalité.

Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, blâme les réseaux de santé (archives). Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas un problème avec Ambulance NB , a-t-elle mentionné. C’est un problème à l’intérieur des réseaux avec leur système de distribution des patients. Ça se passe bien dans certains hôpitaux, et d’autres non. Il revient aux PDG des réseaux de déterminer les lacunes et de les corriger.

Selon Jean-René Noël, directeur des communications chez Vitalité, la situation s'explique par l’arrivée de plusieurs ambulances dans un court laps de temps ainsi que par les taux élevés d’occupation des urgences et des hôpitaux.

Christa Wheeler-Thorne, porte-parole du Réseau Horizon, a indiqué que l’Hôpital de Moncton tente de réduire la pression en salle d’urgence. Il s’agit d’un défi en raison des employés absents en raison de la COVID-19 et de la pénurie de personnel, précise-t-elle.

Elle exhorte les citoyens de limiter leurs visites à l’urgence et de privilégier des solutions de rechange telles les cliniques sans rendez-vous et le service téléphonique 811.

D’après des informations de Shane Magee de CBC