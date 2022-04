Un contrat avec Metrolinx assure une centaine d’emplois à North Bay

Le Centre de réusinage et de réparation d’Ontario Northland, à North Bay, remettra à neuf 56 wagons à deux niveaux de GO Transit, ce qui fournira du travail à environ la moitié des 200 employés de l’usine jusqu’en 2025.

Les travaux commenceront à la fin mai, et comprendront le remplacement des sièges, l’installation de nouvelles toilettes et l’ajout d’un système de climatisation.

La présidente et directrice générale d’Ontario Northland, Corina Moore, était fière de pouvoir annoncer cette entente avec Metrolinx, fruit de plusieurs années de travail acharné selon elle.

Elle explique que la société de la Couronne devait notamment s’assurer d’avoir les ressources humaines nécessaires, entre autres en ce qui concerne l'ingénierie.

La présidente et directrice générale d’Ontario Northland, Corina Moore. Photo : Soumis par Ontario Northland

Tout le monde peut se féliciter, car si nous y sommes arrivés, c’est parce que nous avons sans relâche confirmé notre réputation et la qualité de notre travail, a-t-elle dit en conférence de presse, particulièrement en direction des employés présents.

« J’essaie de ne pas être trop émotionnelle, car le maintien [du Centre de réusinage] était une de mes priorités. » — Une citation de Corina Moore, PDG de la Commission de transport Ontario Northland

Selon Mme Moore, l’usine n’a jamais été aussi occupée, avec par exemple des contrats avec le Canadien National et l’entretien des locomotives et wagons d’Ontario Northland.

Nous allons répondre aux attentes , a-t-elle ajouté.

Les 56 wagons nous aideront à assurer que notre flotte peut soutenir l’expansion du service GO dans les prochaines années et améliorer l’expérience des passagers , a déclaré Eve Wiggins, la vice-présidente du service d’autobus et vice-présidente par intérim du service ferroviaire de Metrolinx.

« C’est grâce à notre partenariat avec Ontario Northland et la communauté [de North Bay] que nous allons y arriver. » — Une citation de Eve Wiggins, vice-présidente du service d’autobus et vice-présidente par intérim du service ferroviaire de Metrolinx

L’entente entre Metrolinx et Ontario Northland est rendue possible grâce à un investissement de 109 millions de dollars de la province, annoncé par le député Vic Fedeli, au nom de la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Sous la direction du premier ministre Ford, nous soutenons des emplois manufacturiers bien rémunérés dans le Nord de l’Ontario, tout en améliorant le service sur l’ensemble du réseau ferroviaire GO , a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Les trains GO desservent la région du Grand Toronto. Photo : La Presse canadienne / Rich Buchan

Le maire de North Bay, Al McDonald, est très heureux de voir la province investir dans l’usine qui était menacée de fermeture il y a quelques années.

Il a souligné qu’une trentaine d’entreprises locales, qui fournissent des produits ou des services au Centre de réusinage et de réparation, profiteront aussi de l’investissement de la province.