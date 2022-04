Ottawa annonce 237,2 millions $ pour la voie de contournement à Lac-Mégantic

Un peu plus de 237 millions $ ont été annoncés par le gouvernement fédéral afin de « d'achever la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic ».

Dans son budget présenté, jeudi, le gouvernement Trudeau a annoncé que 237,2 millions $ seront octroyés sur cinq ans, soit 157,4 millions $ de plus que prévu.

Le gouvernement fédéral continuera de faire progresser certains éléments du projet en attendant la conclusion d’une entente de partage des coûts avec le gouvernement du Québec , précise Ottawa. Pour que le projet se réalise, les deux parties doivent fournir leur juste part de financement.

Le budget prévoit également fournir 13,2 millions $ en 2022-2023 à Sécurité publique Canada pour le paiement fédéral final par l’intermédiaire du programme de contribution de Lac-Mégantic.

Ces investissements aideront la communauté à se reconstruire et à se remettre de cet incident tragique , explique le gouvernement fédéral.

L’engagement de construire la voie de contournement à Lac-Mégantic date de 2018. Le projet était au départ évalué à 133 millions de dollars pour un tronçon de 13 kilomètres, payé à 60 % par Ottawa et à 40 % par le gouvernement du Québec. En novembre 2021, le député conservateur de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, estimait toutefois que les coûts seraient beaucoup plus élevés en raison de l'inflation et de la hausse du prix des matériaux.

La fin de la construction de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic est prévue pour au-delà de 2023, sans qu'une date fixe n'ait été déterminée.

Une volonté d'aller de l'avant, selon la mairesse

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, estime qu'il s'agit d'une preuve qu'Ottawa veut mettre un point d'orgue à ce projet, qui est en discussions depuis de nombreuses années.

Cette annonce nous démontre que l’engagement du gouvernement est réel, que le projet se concrétise. Nous sentons sur le terrain que les équipes de Transports Canada sont au travail et que la volonté du ministre est claire : le projet va de l’avant , estime la mairesse de Lac-Mégantic dans une déclaration par courriel.

Le montant annoncé dans le budget Freeland pour la voie de contournement dépasse de plus de 100 millions $ le projet initial qui était de 133 millions $.

Une hausse des coûts qui ne surprend pas le porte-parole de la Coalition des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, Robert Bellefleur.

Le Canadien Pacifique remodèle la voie de contournement en fonction de ses besoins afin de le rendre optimal. Le pont sera plus gros et les courbes moins prononcées afin de pouvoir y faire passer des trains plus gros. Je ne serais pas surpris que la facture finale soit de 400 à 500 millions $ , avance Robert Bellefleur.

Le déraillement du train de pétrole brut à Lac-Mégantic a causé le décès de 47 personnes et détruit le centre-ville de Lac-Mégantic.

Un montant de 120 millions $ a déjà été investi dans les efforts d’intervention et de rétablissement de la population, et de décontamination du secteur touché par l'explosion.