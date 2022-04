Circle of Voices : un programme de théâtre pour les jeunes Autochtones et Métis

La directrice artistique du Théâtre Gordon Tootoosis Nīkānīwin, Jennifer Dawn Bishop, veut offrir la chance aux jeunes Autochtones et Métis de la Saskatchewan de développer leur passion pour le théâtre par le truchement du programme Circle of Voices.

Cette dernière a elle-même découvert sa passion pour cet art à l’âge de 13 ans par le biais du programme.

Grâce à cette expérience, Jennifer Dawn Bishop a non seulement acquis des talents professionnels, mais cela lui a permis de découvrir son identité en tant que Métisse.

« Cela a été une belle prise de conscience de mon identité. Au début, je ne savais pas qui j’étais et ce que je représentais. À travers ce programme,j’ai trouvé des réponses et ce que je voulais faire de ma vie. » — Une citation de Jennifer Dawn Bishop, directrice artistique du Théâtre Gordon Tootoosis Nīkānīwin

Jennifer Dawn Bishop a gravi les échelons dans le milieu théâtral pour finalement devenir la responsable du programme qui l’a incitée à se lancer dans ce milieu.

Elle veut maintenant aider les jeunes à trouver leurs voies.

Une source d'inspiration pour les jeunes

L’adolescente de 16 ans, Kam Miller, fait partie du programme Circle of Voices et visionne des vidéos des performances de Jennifer Dawn Bishop afin de soutenir sa formation dans le milieu théâtral.

Elle affirme que le parcours de la directrice artistique l’inspire.

« C’est vraiment chouet de voir Jennifer à 13 ans. C’est fantastique de voir ce qu’elle a accompli dans son travail depuis et comment elle a évolué dans le milieu théâtral. » — Une citation de Kam Miller, membre du programme Circle of Voices

Kam Miller a joué dans la pièce de théâtre, You Didn't Hear it from Me mise sur pied par le programme Circle of Voices.

Elle compte s’inspirer du parcours de Jennifer Dawn Bishop pour faire ses preuves dans le milieu théâtral.

Avec les informations de Heather Morrison