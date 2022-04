La grippe aviaire en six questions

Depuis décembre 2021, la grippe aviaire H5N1 s’est propagée chez les oiseaux sauvages dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. À l'échelle internationale, 5 millions de volailles sont mortes de la maladie ou ont été éliminées entre la mi-janvier et la mi-février, selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Voici ce qu'il faut savoir sur cette grippe circulant depuis plus d'une centaine d'années.