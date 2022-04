COVID-19 : la faible immunité expliquerait la recrudescence des cas au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent dépasse ainsi le seuil de 48 lits disponibles pour les patients atteints de la COVID-19.

On a des plans pour monter jusqu'à 70 , rassure cependant le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Cette hausse-là des hospitalisations fait en sorte qu'on va augmenter le nombre de cas qui pourront rester à Matane, Amqui, Témiscouata et Kamouraska. L'idée est surtout de garder dans leur milieu les usagers qui peuvent y rester et de transférer à Rimouski et Rivière-du-Loup les cas qui seraient plus lourds , explique le Dr Carvalho.

Lors d'un point de presse vendredi après-midi, le directeur par intérim de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Luc Boileau, a affirmé que la tendance à la hausse des hospitalisations pourrait se poursuivre encore deux semaines, notamment au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, qui sont actuellement les régions les plus touchées.

« En toutes probabilités, les gens de l'Est-du-Québec ont peut-être été moins exposés aux vagues précédentes et à l'Omicron, ce qui fait en sorte qu'en gros, il y a plus de gens qui [...] sont de bonnes proies pour ce virus-là. » — Une citation de Luc Boileau, directeur par intérim de l'INSPQ

Le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, a tenu un point de presse sur la situation sanitaire, le 8 avril (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le fait que la population du Bas-Saint-Laurent compte davantage de personnes âgées proportionnellement aux autres régions du Québec joue aussi dans la balance, selon le Dr Boileau.

Cette semaine seulement, neuf personnes aux prises avec la COVID-19 ont perdu la vie dans la région.

Maintenir les services dans les hôpitaux

Actuellement, près de 13 000 travailleurs de la santé sont isolés au Québec, dont 350 au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Malgré tout, le Dr Carvalho estime que la situation demeure gérable. Il ajoute cependant que certains travailleurs infectés pourraient être rappelés au travail.

Si l'absence va provoquer une rupture de services qui va être plus dangereuse [...] pour les usagers que d'avoir une personne infectée au chevet apte à travailler, à ce moment-là on le considère. Il est arrivé qu'on fasse entrer des gens , précise-t-il.

Le fait que le variant BA.2 soit moins sévère que ceux des vagues précédentes donne aussi une marge de manœuvre au système de santé, explique-t-il.

« Le nombre de patients aux soins intensifs demeure très faible. Ce sont ces hospitalisations-là qui nous font peur, car ce sont elles qui durent longtemps, qui prennent des ressources et qui, malheureusement, mènent souvent à des décès. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, pdg adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Il ajoute toutefois qu'en raison des nombreuses hospitalisations et du personnel absent, le volume de chirurgies pourrait être réduit de 40 % au cours de la semaine prochaine afin d'être en mesure de faire face à la 6e vague.

Pour l'instant, l'hôpital de Rimouski est le plus touché par le délestage, qui a atteint le niveau 3 en début de semaine dans la région.

On était monté à 750 chirurgies en attente depuis plus de 6 mois et là on était en train de se ramener à 650, reste qu'il y a encore des gens qui attendent depuis plus d'un an pour une chirurgie et on a une petite minorité de patients qui attendent depuis plus de deux ans. On est en train de les planifier pour ce printemps , affirme le Dr Carvalho.

En attendant, les autorités de santé publique invitent la population à être vigilante, particulièrement pendant la période de Pâques, et à suivre les nouvelles directives pour les tests rapides, qui ont été annoncées par la santé publique vendredi.