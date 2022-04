Le Nouveau-Brunswick risque de perdre près de 400 M$ du fédéral

Le budget fédéral déposé jeudi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dévoile que la province a encore 392,4 millions de dollars à dépense. Cet argent découle d'un accord conclu avec le gouvernement fédéral pour des projets d'infrastructure.

À cause de l’hésitation du gouvernement Higgs, ils n’ont pas soumis des projets pour faire en sorte que cet argent-là peut être investi au Nouveau-Brunswick. Par exemple, d’autres provinces ont dépensé 90 % de leur allocation, 95 % dans certains cas, et le Nouveau-Brunswick à peine 40 %. Alors, c’est la deuxième province au Canada qui a le plus d’argent qui n’est pas affecté à des projets , affirme le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Dominic LeBlanc, durant une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le ministre fédéral Dominic LeBlanc affirme que le Nouveau-Brunswick perdra près de 400 millions de dollars s'il ne consacre pas cet argent à des projets d'infrastructure cette année (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon Ottawa, le Nouveau-Brunswick se situe au deuxième rang des provinces quant à ces fonds non utilisés, derrière Terre-Neuve-et-Labrador qui compte encore sur 59 % de l’argent fédéral.

Ces fonds fédéraux peuvent servir à des projets de développement durable, d’eau et d'égout, de développement culturel, d'installations récréatives, indique le ministre LeBlanc à titre d'exemples.

« Alors, nous avons donné un signal qu’il faut que cet argent-là soit alloué à des projets d’ici un an, et sinon, l’argent va être repris par la ministre des Finances. » — Une citation de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Le ministre LeBlanc demeure toutefois optimiste. J’ai eu des discussions depuis trois ou quatre semaines assez détaillées avec M. Higgs, avec son gouvernement. Je suis tout à fait confiant que d’ici quelques mois on pourra finaliser des listes de projets au Nouveau-Brunswick et s’assurer que cet argent-là ne soit pas perdu , dit-il.

Le programme ne répond pas à tous les besoins, selon Blaine Higgs

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirme dans une entrevue accordée à Canadian Broadcasting Corporation CBC qu’il s’agit d’un programme d’environ 673 millions de dollars sur 10 ans et qu'il se terminera en 2028.

Il se demande pourquoi Ottawa devance arbitrairement la date d'échéance et encourage la province à dépenser là où il n’y a aucun besoin de le faire .

Blaine Higgs estime que son gouvernement est sur la bonne voie et qu’il utilise le programme au fur et à mesure des besoins.

Blaine Higgs juge que ce genre de programme devrait être plus flexible. Il explique que les projets doivent satisfaire des critères, que les fonds ne peuvent servir qu’à certaines choses précises et que cela ne correspond pas nécessairement à ce dont la province a besoin. C’est toujours un sujet de discorde entre le fédéral et les provinces, selon lui.

Blaine Higgs ajoute que pour dépenser ces fonds il faudrait que son gouvernement dépense aussi 400 millions de dollars parce que les projets doivent être financés à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

Le premier ministre conclut que son gouvernement pourrait dépenser plus si le programme était plus flexible.