Un de mes garçons me l’a fait sentir fortement en partageant avec moi un contenu du cours d’études sociales qu’il est en train de suivre.

Le jeune adolescent m’a spontanément demandé si mes enseignants m’ont parlé des atrocités et des dénégations culturelles commises en République démocratique du Congo par les colons belges.

Ma réponse : J’ai eu droit à deux versions de ce passé dont j’ai hérité. L’une vantait la colonisation jusqu’à légitimer son recours à la violence. L’autre critiquait l'oppression coloniale, louangeant les luttes pour s’en libérer.

Puis, j'ai souligné : Mon fils, tu sais, la vérité pourrait se trouver entre les deux, mais dans tous les cas, celui qui raconte l’histoire a tendance à s'octroyer un beau rôle.

Ce que j’ai appris m’a, en tout cas, fait de la peine , a ajouté mon fils.

Pour moi, ce commentaire était un signe que mon enfant partageait quelque chose des aspects difficiles de l’imaginaire dont j’ai moi-même hérité de mes parents.

Le développement des médias et la vulgarisation des témoignages de l’histoire alimentent d’ailleurs cet imaginaire. On ne peut plus cacher les images ou les vidéos des colonisés astreints au travail forcé, fouettés ou mutilés sous les ordres et le regard de leurs maîtres.

C'est comme ça que ça se passait? , a demandé mon fils, avant de faire écho aux traitements pour lesquels les Autochtones du Canada réclament des excuses au gouvernement du Canada et aux Églises.

Dans leur forte majorité, les pays colonisés en Afrique se sont émancipés politiquement de leurs anciens maîtres européens. Ils travaillent aussi à refaçonner les Églises héritées d’eux.

Les excuses de ces colonisateurs par la bouche de leurs héritiers et des Églises qui les ont accompagnés ont commencé à venir, mais timidement, à mon avis.

Entendre celles du pape François aux Autochtones du Canada ne fait que raffermir l’impatience de voir des gestes tout aussi courageux pour ce qui hante encore l’héritage africain.

Oui, moi aussi, j’ai perçu ce geste comme le départ d’une possibilité de gestes similaires pour ces autres Autochtones que sont ces Africains et nous, leurs héritiers.