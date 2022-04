Près d’un demi-million de dollars pour la réparation des égouts de Sept-Îles

On fait aussi de l’information en format collation.

Les cinq bris survenus en un an et demi sur le même tronçon d'égouts ont coûté près de 450 000 $ à la Ville de Sept-Îles. Le bris survenu la semaine dernière a été le tout dernier à s’ajouter à la facture.

On estime que chaque bris nous coûte 75 000 $ , indique Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles.

Afin de réparer la conduite sanitaire enfouie à près de 15 pieds sous terre, les équipes des travaux publics sont souvent contraintes de creuser un tronçon de la rue résidentielle Brochu. C’est le pavage subséquent de ce tronçon qui coûte le plus cher à la Ville, selon M. Gwilliam. Cette opération finale des travaux coûte approximativement 50 000 $ à chaque occasion.

Toujours sans réponse

Aux prises avec le même problème récurrent, la Ville de Sept-Îles mène depuis l’an dernier des consultations avec des firmes spécialisées dans le but de circonscrire la source des dommages causés à cette structure.

À l’heure actuelle, pourtant, il est toujours impossible de connaître la cause de ces bris.

Plusieurs recommandations ressortent toutefois de ces consultations au chapitre de l’entretien et des équipements , affirme le directeur général. Que ce soit des pompes, des vannes automatiques, des brises-vitres, il y a beaucoup d’indications qui montrent qu’il pourrait y avoir des problématiques là.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, souhaite ne pas brûler d'étapes dans l'espoir de venir à bout du problème (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Bien que la Ville navigue toujours dans le noir pour l’instant, les consultations permettraient toutefois d’entrevoir de la lumière au bout du tunnel.

L’an dernier, on était dans le néant, mais maintenant, on a des experts qui sont capables de nous expliquer pourquoi ces bris se produisent.

Des mesures d’observation de la conduite sanitaire ont déjà été mises en œuvre par la Ville et se dérouleront jusqu’à la fin de l’été.

On avait aussi un projet pour nettoyer nos salles de purgeurs qui sortent l’air du réseau des égouts, mais à la vue des recommandations, on va devoir en faire plus que ça , lance M. Gwilliam.

Selon lui, il est primordial de ne pas sauter d’étapes en voulant accélérer le processus de règlement du problème.

Avant de commencer à faire des opérations définitives, il faut commencer par trouver la cause du problème, sinon, on fera juste mettre un pansement sur une plaie qu’on ne comprend pas.

Le directeur général de la Ville espère maintenant trouver une solution au cours de la prochaine année.