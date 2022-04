Michel Charette animera une émission de radio avec Jessica Barker

Une personne invitée, différente chaque semaine, coanimera l’émission avec le duo à partir du 20 juin prochain.

J’ai accepté ce nouveau défi, parce que Rouge me donnait la liberté et les outils nécessaires pour faire l’émission qui me tentait. Nous voulons offrir aux auditrices et aux auditeurs une émission divertissante, intelligente, sensible, touchante et teintée d’humour , a déclaré Michel Charette par voie de communiqué.

C’est avec joie que je retrouve mon ami Michel pour neuf semaines de bonheur au micro de Rouge. On espérait se retrouver lui et moi , ajoute Jessica Barker.

En effet, la comédienne et le comédien, qui entretiennent une amitié, ont joué ensemble dans les séries Il était une fois dans le trouble et 30 vies.

Si la fin de la populaire série policière District 31 lui laisse du temps, Michel Charette tient déjà un premier rôle dans Le bonheur, diffusée sur les ondes de TVA, qui a été renouvelée pour une deuxième saison. Il planche aussi sur un spectacle solo, qu’il devrait présenter sur scène en 2024.