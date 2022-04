COVID-19 : 55 hospitalisations de plus et 30 nouveaux décès au Québec

Le nombre d'hospitalisations dues à la COVID-19 continue d’augmenter au Québec. La santé publique fait état d'un total de 1637 personnes hospitalisées, soit 55 de plus que la veille.

De ce nombre, 62 patients se trouvent aux soins intensifs, en baisse de 2 comparativement au précédent bilan.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), 221 malades de la COVID-19 de plus ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures, alors que 179 ont obtenu leur congé.

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) précise que plusieurs personnes sont hospitalisées pour une raison autre que la COVID, mais sont ensuite déclarées positives (diagnostic secondaire) lors de leur admission ou durant leur séjour. Cette proportion pourrait représenter un peu plus de la moitié des lits réguliers et environ un tiers des lits aux soins intensifs .

Dans un rapport publié mercredi, l’INESSS prévoit que le nombre de nouvelles hospitalisations pourrait atteindre 265 par jour d’ici deux semaines.

Pour la semaine du 26 mars au 1er avril, le nombre d’hospitalisations était déjà en hausse de 18 % par rapport à la semaine précédente, étant passé de 651 à 749.

Trente décès se sont aussi ajoutés jeudi au bilan des pertes de vie, qui atteint 14 512 depuis le début de la pandémie au Québec.

Québec recense aussi 3572 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 992 649 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

En tout, 23 326 prélèvements réalisés par tests PCR ont été analysés le 6 avril, pour un taux de positivité d'environ 16,7 %.

Vaccination

Quelque 36 564 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Québec, ce qui porte à 19 134 916 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 87 % ont reçu au moins deux doses et 53 % ont reçu une troisième dose.