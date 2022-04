Racisme en Outaouais : l’Intrépide suspend six joueurs pour le reste de la saison

Tous les joueurs de l’équipe M15 AAA de l’Intrépide feront l’objet d’un programme de rencontres d’éducation et de sensibilisation à l’égard du phénomène de la discrimination sous toutes ses formes , explique l’organisation de ce programme sport-études par l’entremise d’un communiqué.

L’Intrépide a réitéré ses excuses à Anthony Allain Samaké et à son coéquipier qui ont tous les deux dénoncé des situations de racisme au début de la présente semaine.

Nous déplorons les incidents qui sont survenus et nous regrettons l’impact qu’ils ont eu sur les deux jeunes joueurs visés par les gestes et propos racistes. Nous sommes déterminés à éliminer les comportements ou propos discriminatoires , affirme le président de l’Intrépide, Michel André.

À la fin du mois de mars, deux autres hockeyeurs de la région avaient pris la parole publiquement pour affirmer avoir été victimes de propos racistes. Il s’agit de David Godwin, des Voiliers d’Aylmer, Jean Bosco Citegetse, des Loups des Collines, tous deux de niveau M15 BB.

« Gardons à l’esprit que les personnes impliquées sont des enfants d’âge mineur et que l’objectif des démarches entreprises est d’abord et avant tout de favoriser une prise de conscience et un meilleur discernement dans le cadre des relations entre les individus. »