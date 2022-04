Le budget fédéral ne réglera pas la crise du logement à l’Î.-P.-É., selon des militants

Le budget de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, prévoit investir 4 milliards de dollars dans le secteur du logement.

Cet argent servira à construire 100 000 nouveaux logements et 6 000 logements abordables au cours des cinq prochaines années.

Le directeur général de l’Association de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, Sam Sanderson, croit que cette proposition semble peu réaliste.

L’industrie fonctionne déjà à plein rendement en ce moment à l’île , explique-t-il.

Selon lui, les entreprises de construction n’arrivent pas à répondre à la forte demande en raison du manque de travailleurs dans le secteur.

« Vous pouvez dépenser tout l’argent que vous voulez sur les logements et autres, mais nous avons besoin de gens pour les construire. »

Le directeur suggère qu’une partie de l’argent fédéral soit réservée à la formation de nouveaux professionnels de la construction ainsi qu’à leur rétention dans ces métiers.

Connor Kelly, de l'association P. E. I. Fight for Affordable Housing, croit que le gouvernement devrait freiner le marché spéculatif .

Pour Connor Kelly, coordonnateur du groupe PEI Fight for Affordable Housing, le budget fédéral ne s’attaque pas aux racines de la crise du logement.

« C’est un investissement dans le marché spéculatif pour beaucoup de grands propriétaires. En faisant cela, ils chauffent le marché et de plus en plus de gens se jettent dessus. »