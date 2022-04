Cri de cœur d’élèves pour réclamer l’augmentation du financement en éducation

Jeudi, une douzaine d’élèves de la communauté de Filmore, située à 100 kilomètres au sud-est de Regina, se sont rassemblés devant le Palais législatif à Regina.

Ensemble, ils ont demandé que le gouvernement provincial augmente le financement accordé au secteur de l’éducation de 60 millions de dollars.

« La Fédération des enseignants et enseignantes de la Saskatchewan ainsi que l’Association des divisions scolaires de la province estime qu’une hausse entre 4,5 % à 5 % est nécessaire pour couvrir les coûts reliés à l’inflation et garder les programmes scolaires tels quels. Nous demandons que le gouvernement provincial augmente le budget de l’éducation de 60 millions de dollars pour éviter des coupures. »

Certains élèves ont signé une pétition pour demander plus d’actions de la part de la province alors que plusieurs divisions scolaires de la Saskatchewan envisagent de supprimer des postes face au manque de financement.

Le président de la Fédération des enseignants et enseignantes de la Saskatchewan, Patrick Maze a applaudi les initiatives prises par ces élèves.

Selon lui, cela devrait pousser le gouvernement provincial à agir.

« Si on veut sacrifier l’éducation de nos élèves pour accomplir l’équilibre budgétaire, cela aura un impact sur leur avenir et sur l’avenir de la Saskatchewan. C’est important que ces jeunes reconnaissent ce qui arrive et fassent entendre leur voix sur ce sujet. »