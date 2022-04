L’Université de Moncton célèbre ses athlètes

Au total, 15 athlètes étaient en nomination pour des prix.

Les joueurs de hockey Janie Poitras et Vincent Deslauriers ont été nommés athlète féminine et athlète masculin de l’année.

Janie Poitras, athlète féminine de l'année Photo : Normand Léger

Originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Janie Poitras était la capitaine de son équipe à sa cinquième et dernière saison au hockey féminin. Elle a terminé l'année avec 12 buts et 5 mentions d’aide pour 17 points en 20 parties. Elle est étudiante à la maîtrise en éducation.

De son côté, Vincent Deslauriers a raté plusieurs matchs cette saison en raison d’une blessure, mais il a su se démarquer par la suite et a été un élément important dans le parcours en séries éliminatoires des Aigles Bleus au hockey masculin. Il est étudiant à la maîtrise en administration-coop.

Vincent Deslauriers, athlète masculin de l'année Photo : Normand Léger

Le titre de recrue féminine de l’année a été décerné à la joueuse de hockey Erica Plourde de Pigeon Hill. Elle a connu une première saison intéressante avec les Aigles Bleues. Elle a terminé l’année avec 6 buts et 5 passes pour 11 points en 22 parties. Elle a été efficace lors des mises en jeu, avec un taux d’efficacité de 54 %.

Chez les hommes, c’est le lanceur de l’équipe d’athlétisme, Samuel Bourque de Notre-Dame-de-Kent, qui a été nommé la recrue masculine de l’année. Il a terminé la finale nationale universitaire au lancer du poids en 5e position.

Steve LeBlanc a été nommé entraîneur de l’année en raison des belles performances de ses athlètes au championnat de Sport Universitaire de l’Atlantique (Sport universitaire de l'Atlantique SUA ) en mars.

Notons également que Ron LeBlanc, bénévole de longue date en athlétisme, a reçu le Prix de reconnaissance, soulignant ses efforts et son dévouement pour le programme d’athlétisme et de cross-country, particulièrement envers les athlètes.

Pendant le gala, la responsable des sports universitaires par intérim au campus de Moncton, Martine LeBlanc, a tenu à s’adresser aux athlètes pour souligner leur persévérance au cours des deux dernières années.

Malgré une année marquée par la COVID-19, des limites et des restrictions sur nos entraînements, joutes et compétitions, un délai d’un mois dans la reprise des activités en janvier, vous avez tous démontré un engagement incroyable et de la résilience devant ces limitations et l’incertitude, des conséquences de la pandémie , dit-elle.

Voici la liste des lauréats des athlètes les plus utiles dans leur sport :