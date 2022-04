Congestion routière : les maires de la MRC de Portneuf interpellent le MTQ

Le dossier de la circulation routière dans cette région, et sur cette route qui traverse notamment les municipalités de Pont-Rouge et Saint-Raymond, n’est pas nouveau. Mais effectivement, récemment, des citoyens ont parlé des difficultés à se déplacer aux heures de pointe , indique le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreau.

Les maires se sont rencontrés mercredi soir et le dossier a fait partie des discussions. La prochaine étape est d’en venir à une résolution, le 20 avril, pour demander officiellement au ministère de se pencher sur la question pour trouver des solutions , poursuit M. Gaudreau, qui est aussi maire de Neuville.

De nombreux automobilistes passent par Pont-Rouge pour se rendre vers Saint-Raymond et plus au nord, dans Portneuf. Le trafic est parfois très élevé dans les rues de ces deux villes. Photo : Google My Maps

Une voie de contournement?

Pour le moment, les élus ne souhaitent pas se prononcer sur le type de solutions envisagées. Nous avons discuté. Les enjeux sont légèrement différents entre nous ici à Pont-Rouge en comparaison avec Saint-Raymond, donc on s’en remet au MTQ et à leur expertise , explique à son tour Mario Dupont, maire de Pont-Rouge.

Une pétition sur le site change.org circule concernant l’ajout d’une voie de contournement dans le secteur puisque traverser le centre du village de Pont-Rouge est souvent interminable , est-il écrit.

Quelque 3725 personnes ont donné leur appui à la pétition en ligne. Radio-Canada n’a pas encore été en mesure de communiquer avec l’administrateur de la pétition.

Pour nous, il est clair qu’il y a un problème de fluidité. On le remarque surtout en soirée. Mais, la question de la voie de contournement est très large, et on ne voudrait pas non plus qu’un projet du genre nuise à l’aspect économique de la ville , indique Mario Dupont.

Il estime que certaines bannières, comme une quincaillerie et une épicerie, songent à s’installer dans la municipalité, justement parce que de nombreuses personnes s'y déplacent. S’il y a une voie de contournement, nous n’aurions peut-être pas accès à ces nouveaux services , fait-il remarquer.

Trouver un équilibre

L’idée, c’est de voir si le ministère des Transports du Québec MTQ peut trouver des idées qui amènent toutes les villes dans le positif. En ce moment, Pont-Rouge, Saint-Raymond et Saint-Basile aussi vivent du négatif, donc on veut améliorer ça , mentionne le maire de Pont-Rouge.

Par le passé, le ministère des Transports a déjà fait l’ajout de feux de circulation synchronisés à Pont-Rouge, ce qui a été bénéfique. On est heureux des changements. Il y a quelques éléments à modifier, et on regarde ça, mais ça montre qu’on peut trouver des solutions , précise M. Dupont.

Le préfet de la MRC de Portneuf est du même avis. Nous ne sommes pas là pour dire au MTQ quoi faire, mais on demande leur aide dans le dossier. On entend les enjeux soulevés par la population et on souhaite trouver des solutions , indique Bernard Gaudreau.

Le ministère des Transports a annoncé un investissement de 525 millions de dollars sur deux ans pour l’ensemble du réseau routier de la Capitale-Nationale.

Cette somme inclut l’asphaltage de la route 365 dans le secteur de Saint-Raymond. Le préfet de la MRC indique que le MTQ offrira plus de détails sur les projets qui touchent sa MRC lors d’une rencontre vers la fin du mois d’avril.