Protection d’un boisé : des citoyens se sentent trahis par la mairesse de Sherbrooke

Ce projet de logement social devait initialement être construit dans l’est de la ville, dans l’ancienne église Sainte-Famille. Or, le 17 mars dernier, la Ville annonçait que le lieu de culte serait plutôt converti en bibliothèque municipale et que les logements seraient bâtis sur un terrain de la Ville situé dans le district du Carrefour.

Cette nouvelle a été reçue comme un coup de massue par les citoyens du secteur, qui utilisent ce terrain à des fins récréatives depuis des années. Les enfants jouent là. Ils vont jouer à la cachette, vont jouer dans le bois. C'est vraiment un beau petit boisé , explique Mélanie Boulay, porte-parole du comité de citoyens du parc St-Charles-Garnier. Ce regroupement souhaite depuis plusieurs années que l’espace vert soit tout simplement annexé au parc.

Mélanie Boulay est la porte-parole des citoyens qui veulent préserver le boisé du parc St-Charles-Garnier à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

On est consterné. On est sidéré. On trouve que ça n’a pas de bon sens, dit-elle. Comprenez-moi bien : les citoyens autour du parc ne sont pas contre le logement social, au contraire. Mais on trouve que dans la position actuelle de ce petit emplacement là, c'est tout le petit boisé qui va être complètement rasé et cette espèce de tour de 30 logements va être adossée à des maisons unifamiliales. C'est complètement inacceptable. Ça ne respecte pas l'urbanisme.

Une autre citoyenne, Louise Bérard, croit que les personnes âgées, comme elle, apprécient la proximité des services et la tranquillité du secteur, et elle craint que l’ajout de 30 nouvelles adresses sur un si petit terrain cause une affluence importante. Ça ne sera pas vivable , dit-elle.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, rétorque qu'elle a justement rencontré des personnes âgées qui aimeraient bien avoir accès à du logement abordable dans le secteur. Cette construction est donc justifiée à ses yeux.

« Le district du Carrefour, c'est le district le plus âgé de Sherbrooke, et il n’y a pas de logements [abordables] destinés aux personnes âgées, aux personnes seules. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Une option qu’elle a toujours défendue, affirme la mairesse

Un autre aspect qui choque les citoyens, c’est l'impression que la mairesse a changé son fusil d’épaule. Lorsque Évelyne Beaudin était conseillère du quartier, elle s’est battue avec eux pour la protection du boisé. Son objectif principal était d’empêcher la Ville de vendre ce terrain à un promoteur immobilier.

Lorsqu'elle était conseillère, Évelyne Beaudin s'est souvent porté à la défense des espaces verts pour éviter qu'ils ne soient vendus à des promoteurs. Ici, elle apporte son soutien pour la préservation du parc riverain Willie-Bourassa-Auger, en juin 2019. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

Si aujourd’hui, elle ne renie pas son implication passée dans le dossier, elle insiste pour dire que l’éventualité d’y construire des logements sociaux a toujours fait partie des options qu’elle considérait. Elle rappelle que dans une vidéo toujours disponible sur le web, elle cautionne clairement cette option de construire ce type de logement tout en préservant une partie du boisé.

Je le disais clairement dans ma vidéo, si on est pour utiliser le terrain, il faut que ce soit pour accomplir des fins collectives. Je mettais une animation d'un bloc de logements sociaux. J'ai toujours dit la même chose , martèle-t-elle.

La porte-parole du comité, Mélanie Boulay, déplore toutefois le fait qu’Évelyne Beaudin était bien au courant de la position du comité à ce propos : oui à des logements sociaux dans le quartier, mais pas dans le boisé. Elle estime que la mairesse a occulté cette demande des citoyens.

Elle s'en sort bien en disant qu’il avait déjà été question de dire que c'est correct de couper des arbres pour des logements sociaux. C’est elle qui a émis l’idée. Le comité de citoyens s'est toujours formellement opposé à ça.

Autre élément qui froisse les citoyens rencontrés, c’est l’engagement pris par le parti d’Évelyne Beaudin, lors de la dernière campagne électorale, de protéger les boisés à Sherbrooke.

Ce qui est insultant, indique un autre citoyen, Michel Fournier, c’est que lors des élections municipales, ils ont mis des belles enseignes chaque côté du parc "Protégeons nos boisés". Ça fait que tout le monde a voté pour ce parti-là, et après, il dit : "Bon, on met un 30 logements dessus."

Des citoyens veulent sauver les arbres d'un terrain de la rue McCrea où des logements sociaux pourraient être construits. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Sans remettre en question cet engagement, Évelyne Beaudin affirme que la Ville ne peut pas protéger tous les boisés sur son territoire. Ce statut s’attribue, selon elle, a de plus grands espaces, comme le boisé Ascot/Lennox par exemple.

On ne possède pas beaucoup de terrains comme Ville, se défend la mairesse. Quand on essaie d'acheter un terrain, je peux vous dire que [les propriétaires de terrains] pèsent très fort sur le crayon. Ça fait qu'on a de la difficulté à finalement avoir un peu la maîtrise de notre territoire parce qu'on ne possède pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'effet levier.

« Tout le monde va essayer d'utiliser ce type d'engagement pour essayer de protéger leur situation à eux dans leur quartier. Mais nous, comme Ville, il faut qu'on fasse la part des choses par rapport aux besoins criants de construire des logements abordables. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Évelyne Beaudin ajoute que le Plan nature et la Politique de l’arbre, qui seront éventuellement adoptés, permettront de mieux encadrer les actions de conservation sur le territoire de Sherbrooke. Quand on donne un permis pour construire sur un terrain, comment est-ce qu’on peut s’assurer qu’une partie du terrain est conservée? C'est vraiment ce type de question là auxquelles on souhaite répondre dans la Politique de l'arbre.

Des pressions pour freiner le projet

Dans l’intervalle, les citoyens souhaitent le plus possible freiner le projet et faire des pressions pour que le terrain, propriété de la Ville depuis 2014, soit définitivement annexé au parc St-Charles-Garnier. Ayant déjà appartenu à la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, le terrain avait une vocation scolaire et doit toujours, selon eux, garder un statut particulier.

Ce qu’ils souhaitent plus que tout, c’est la tenue d’un référendum, une option que la Ville n’est toutefois pas tenue d’accepter. Si une modification réglementaire pour la construction est nécessaire, elle n’a pas à être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter dans la zone puisqu’il s’agit d’un projet subventionné pour logement social, précise la porte-parole de la Ville, Olivia Letendre-Dutil.

Une pétition est actuellement en cours. La Ville invite également les citoyens à une rencontre d’information, le 12 avril, mais cela est loin de rassurer ceux qui s’opposent au projet.