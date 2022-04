Le passeport vaccinal n’est plus obligatoire en Colombie-Britannique

On fait aussi de l’information en format collation.

Le passeport vaccinal était notamment requis dans les restaurants, les salles de cinéma, les gymnases et les salles de spectacle.

Il devait à l’origine être en vigueur jusqu’au 30 juin 2022, mais les autorités sanitaires ont décidé de lever l’obligation plus tôt.

En Colombie-Britannique, plus de 90 % des personnes admissibles de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin.

Réactions mitigées

La gestion de la présentation du passeport vaccinal dans les restaurants a d’abord été un fardeau, explique Scott Ward, président de la chaîne Browns qui possède plus de 40 restaurants en Colombie-Britannique.

L’entrepreneur ajoute qu’il soutient la levée de l’obligation puisque le taux de vaccination est élevé dans la province. Ça ne m’inquiète pas. Nous allons permettre aux employés de porter un masque s’ils sont plus à l’aise ainsi.

Le passeport vaccinal n'est plus nécessaire pour fréquenter un centre d'entraînement en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La présidente du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, Sara Hodson, est ravie de savoir que les personnes qui n’ont pu fréquenter les salles de sport en raison de leur statut vaccinal peuvent y revenir.

La levée du passeport vaccinal est moins bien accueillie par la Dre Lyne Filiatrault, une médecin urgentiste retraitée. Elle est d’avis que de retirer l’obligation de masques et de passeports vaccinaux envoie un message erroné alors qu’un sous-variant d’Omicron se propage toujours.

La Dre Filiatrault, qui parle au nom du groupe Protect Our Province BC, une coalition de professionnels de la santé, de scientifiques et de militants, affirme que deux doses ne sont pas suffisantes. Son groupe voudrait maintenant qu’une personne ait reçu trois doses du vaccin contre la COVID-19 pour être considérée comme étant complètement vaccinée.

Avec des informations de Rafferty Baker