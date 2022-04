La députée Marilène Gill attendait plus du budget fédéral

On fait aussi de l’information en format collation.

J’ai été surprise parce qu’on est toujours dans un contexte de crise pandémique. On n’en traite pratiquement pas dans le budget , note Marilène Gill.

« Il n’y a pas de mesures fortes en santé. Il n’y a pas ce que le Québec et les provinces demandent. » — Une citation de Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan

La députée de Manicouagan espérait que le gouvernement fédéral octroie une hausse des transferts en santé pour les provinces et territoires. Les provinces et territoires font valoir qu'en théorie, le gouvernement fédéral devrait rembourser la moitié des dépenses provinciales en santé.

Les mesures en matière de logement

Ottawa va débourser 4 milliards de dollars sur cinq ans pour construire 100 000 nouveaux logements résidentiels. Cette annonce est bien accueillie par Marilène Gill, qui estime toutefois qu’il va falloir analyser de quelle façon la circonscription de Manicouagan pourra tirer son épingle du jeu de cette annonce.

Ce qui ressort le plus, c’est la spéculation à Vancouver ou à Toronto, où des investisseurs de l’étranger achètent pour revendre à plus haut prix. Ça pose problème et donc il va y avoir une portion qui va être pour les grandes villes , explique-t-elle.

« Pour nous aussi l’accès à la propriété peut être difficile, même si on n’a pas la même économie. » — Une citation de Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan

Marilène Gill estime, cependant, que les investissements prévus en matière de logement pour les communautés autochtones sont insuffisants.