Santé mentale : 100 M$ plus tard, les listes d’attente toujours dans le rouge

L'injection de 100 millions de dollars en santé mentale supposée faire fondre, voire éliminer les listes d'attente dans le réseau public n'a pas eu l'effet escompté. Un lent départ, la troisième vague de COVID-19 et des dédales administratifs ont eu raison des ambitions de Québec.

L'enveloppe, non récurrente, a été annoncée le 2 novembre 2020 et a pris fin le 31 mars dernier.

On espère que sur la période qui va nous amener jusqu'en mars 2022, on va pouvoir couper de façon très significative, si ce n'est pas éliminer, la liste d'attente , affirmait à l'époque le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Il fallait alors entre 6 et 24 mois pour voir un professionnel du réseau public, selon les cas.

Un an et demi plus tard, la situation ne s'est pas améliorée.

À l'échelle provinciale, la liste est même un peu plus longue. S'ils étaient environ 16 000 à attendre un suivi en santé mentale à l'automne 2020, ils étaient un peu plus de 19 000 au 2 avril 2022, selon des données du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

Lionel Carmant est ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le privé n'a pas répondu

Le quart de la somme investie par le gouvernement Legault devait servir à l'achat de services au privé.

Avec ces 25 millions de dollars, l'objectif était de favoriser l’accès à des services en santé mentale pour des personnes en attente de ces services dans le réseau public . On visait en particulier les cas moins complexes ne nécessitant pas de soins spécialisés ou interdisciplinaires.

Or de ce montant, seuls 3,75 millions de dollars ont été engagés, dont 1,95 million avait été octroyé en date du 22 mars dernier. Le reste, soit 1,8 million, a été réservé en comptes à payer et sera versé aux établissements selon les services rendus .

Le montant total correspond à seulement 15 % de la somme prévue par Québec pour le recours au privé.

Lent départ

Chez l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ), avec qui le gouvernement avait conclu une entente pour ces achats de services, on rappelle que plusieurs membres pratiquant au privé étaient prêts à donner un coup de main au public à l'automne 2020.

Un peu plus de 4500 heures par semaine auraient pu être dégagées dans leurs horaires, selon un sondage de l'Ordre mené quelques semaines avant l'annonce du ministre Carmant.

Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, affirme que le privé était prêt à aider, mais que le portrait de la santé mentale des Québécois a changé de façon draconienne entre l'automne 2020 et l'hiver 2021. Photo : Radio-Canada

Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues, explique aujourd'hui que le long délai entre l'annonce du ministre et sa mise en œuvre a eu raison de la participation du privé. Entre le moment où les gens se sont dits disponibles [...] et le moment où l'achat de services en privé s'est opérationnalisé, il y a eu un délai de six mois.

Le sondage a eu lieu en octobre, alors que les achats de services ont eu lieu plus en février, mars, avril .

Selon Mme Grou, le portrait a considérablement changé durant cette période. On a eu une troisième vague, le temps des Fêtes sacrifié , dit-elle en entrevue à Radio-Canada. La santé mentale des Québécois s'est détériorée.

Début décembre, la population québécoise apprenait qu'elle ne pourrait tenir des rassemblements à Noël. Quelques semaines plus tard, elle était soumise à un couvre-feu qui durera du 8 janvier au 28 mai 2021.

Le portrait s'est suffisamment modifié, selon Mme Grou, pour compromettre la participation du privé dans le plan du ministre Carmant. Les cabinets ont explosé de demandes , se retrouvant eux-mêmes avec des listes d'attente. Un délai de six mois, ç'a changé la donne.

Le Québec était plongé dans un couvre-feu en janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Contrats contraignants

Christine Grou évoque également les exigences contractuelles du gouvernement pour expliquer la faible participation du privé. Selon elle, plusieurs éléments se sont avérés trop contraignants .

Je vous dirais qu'il y a eu des éléments administratifs dissuasifs, qui alourdissaient la tâche , affirme-t-elle, mentionnant notamment le processus de reddition de compte exigé par le ministère. Tout le monde espérait que ce soit plus fluide .

La cour de plusieurs psychologues était déjà pleine et certains ont été découragés par ces écueils administratifs, toujours selon Mme Grou.

« Il y a eu des dédales assez complexes qui malheureusement ont fait en sorte que ça ne s'est jamais réalisé. C'est dommage parce que c'était une belle opportunité. » — Une citation de Christine Grou, présidente, Ordre des psychologues du Québec

Il n'a pas été possible de parler directement au ministre Carmant la semaine dernière pour obtenir ses explications.

Son cabinet a cependant laissé entendre que le maintien de la liste d'attente est en soi une réussite, puisque les demandes pour des services psychologiques ont, dit-on, augmenté de 30 à 40 % durant la pandémie de COVID-19.

Le ministre avait tenu le même discours en janvier dernier. À propos de la stabilité des listes d'attente, il avait qualifié la situation de remarquable en pareil contexte.

Le reste dépensé

Le reste de l'enveloppe de 100 millions de dollars a été dépensé, ou du moins les sommes ont été engagées et seront versées au cours des prochains mois.

Un montant de 31,2 millions de dollars a été investi pour maintenir en poste les ressources professionnelles additionnelles embauchées lors de la première vague , selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS . Or de cette somme, 11,7 millions de dollars seulement ont été dédiés directement en santé mentale. Le reste est allé dans les services sociaux généraux .

Québec avait aussi prévu 10 millions de dollars pour aider les 17-29 ans au cégep et à l'université à avoir accès à des services de première ligne. Il a d'ailleurs beaucoup été question de l'isolement des étudiants durant la pandémie.

L'argent qui n'a pas été versé dans le cadre de l'enveloppe de 100 millions de dollars de l'automne 2020 a été en partie dirigé vers le Plan d'action interministériel en santé mentale, dévoilé par Lionel Carmant en janvier dernier.

Ce plan prévoit des investissements d'un milliard de dollars sur cinq ans.