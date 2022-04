La famille Rodriguez-Flores est réfugiée dans une église de Sherbrooke depuis cinq mois

On fait aussi de l’information en format collation.

La famille affirme avoir fui son pays d’origine en raison des menaces de mort qu'elle aurait reçues. Le Canada a toutefois rejeté sa demande d’appel pour obtenir un statut en tant que réfugié. L'église Plymouth Trinity a accepté de les accueillir, au nom de ce qu’elle qualifie de droit au sanctuaire .

La famille Rodriguez-Flores demeure toutefois sans nouvelle du gouvernement canadien concernant les démarches qu'elle a entreprises.

Le pasteur de l’église Plymouth-Trinity, Samuel Vauvert Dansokho, rappelle que le couple et son fils s’y trouvent depuis le 8 novembre 2021. Il admet que la situation devient de plus en plus difficile pour la famille.

C’est difficile aussi sur le plan psychologique. Il y a des hauts et des bas. Ils ont besoin de l'aide de psychologues qui viennent les voir , explique Samuel Vauvert Dansokho.

« Nous demeurons inquiets et soucieux. Le temps passe et ils sont toujours ici. Nous n'étions pas préparés à accueillir et loger des personnes aussi longtemps. » — Une citation de Samuel Vauvert Dansokho, pasteur

Malgré tout, des démarches sont toujours en cours pour permettre au couple et à son fils d'obtenir un statut légal.

Nous gardons espoir. Ils ont déposé une demande de résidence permanente pour une base humanitaire. Nous n'avons pas encore de réponse. Nous espérons que ça va bientôt bouger , souhaite le pasteur.

Plusieurs activités se dérouleront au cours de la prochaine semaine pour soutenir cette famille.