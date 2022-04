Un premier pont pour animaux hors d’un parc national enjambera la Transcanadienne

Les animaux sauvages pourront traverser l’autoroute 1 en sécurité et des collisions seront évitées grâce à un pont construit au-dessus de la Transcanadienne à l'est de Canmore, en Alberta.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce premier passage pour animaux à l'extérieur d'un parc national coûtera environ 17,5 millions de dollars, a dit jeudi la ministre des Transports de l'Alberta, Rajan Sawhney.

Ce viaduc réduira considérablement les risques de collisions entre véhicules et animaux sauvages , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse jeudi.

La construction d'un pont pour la faune au-dessus de la Transcanadienne permettra notamment aux populations de wapitis de circuler plus librement dans les montagnes de l'Alberta.

Douze kilomètres de clôtures des deux côtés de l'autoroute compléteront cette aire de circulation protégée.

À écouter aussi : Les passages pour la faune ne sont pas des trappes pour les proies

Selon la députée provinciale de Banff-Kananaskis, Miranda Rosin, ce changement était nécessaire. Des centaines d'animaux meurent chaque année sur cette autoroute à la suite de collisions avec des véhicules. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un être humain connaisse le même sort.

En avril 2019, sept wapitis ont été tués dans une collision avec un camion de transport. C'était la troisième fois cette année-là que la GRC signalait ce type d’accident sur l'autoroute très fréquentée.

À lire aussi : Difficile de diminuer la mortalité des animaux qui traversent nos routes

Selon Transport Alberta, environ 30 000 véhicules empruntent ce tronçon d'autoroute chaque jour.

Chaque année, on dénombre en moyenne 69 collisions entre véhicules et animaux sauvages sur ce tronçon de la Transcanadienne entre le parc national de Banff et l'autoroute 40.