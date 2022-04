Tramway : le ministère de l’Environnement recommande la rue partagée

Si l'option du tunnel court est retenue, seul le scénario de la rue partagée sera réalisable, selon ce qu'on peut lire dans le décret environnemental récemment rendu public.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La rue partagée sur le boulevard René-Lévesque, entre les avenues des Érables et Turnbull, consiste à faire circuler le tramway au centre de la chaussée avec, de part et d'autre, des voies où cohabiteraient piétons, cyclistes et automobilistes. Photo : Ville de Québec

On peut lire ceci : « Concernant la construction du tronçon de son projet situé entre l'avenue des Érables et l'avenue Turnbull, la Ville de Québec peut réaliser le scénario original comprenant une insertion souterraine. Dans le cas d'une insertion en surface dans ce tronçon, considérant le niveau d'information insuffisant pour évaluer les impacts et les mesures d'atténuation des variantes d'aménagement 2 et 3 dans les documents cités à la condition 1, ces deux variantes ne peuvent être réalisées. »

L'option d'insertion du tramway retenue par la Ville de Québec permettra de réduire le nombre d'arbres qui devront être abattus le long du boulevard René-Lévesque, souligne le MELCC (archives). Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Abattage d'arbres

Les « variantes 2 et 3 » sont les scénarios selon lesquels il y aurait une seule voie disponible pour les automobilistes en direction de la colline Parlementaire ou une voie automobile dans chaque direction. Ces deux options entraîneraient l'abattage d'un nombre plus élevé d'arbres.

Selon une source gouvernementale, il faut toutefois nuancer. Le ministère retient ce scénario par défaut en raison d'un manque d'information.