Cours d’eaux sous surveillance en Mauricie et au Centre-du-Québec

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le directeur de la Sécurité civile et incendie en Mauricie et au Centre-du-Québec, Sylvain Gallant, mentionne que le niveau du fleuve et des rivières n’ont pas encore atteint les seuils de veille. La situation pourrait tout de même changer au cours des prochaines semaines. Ce qu’on voit, c’est qu’il y a une possibilité de mouvements de glaces, qui pourraient provoquer certaines choses , comme des embâcles en certains endroits.

Le directeur mentionne que les glaces ont commencé à bouger sur la rivière Bécancour, mais il demeure rassurant. Les glaces qui ont été libérées, ce ne sont pas de grosses glaces susceptibles de faire des gros embâcles donc, on n’est pas vraiment inquiets.

Pas sorti d’affaire

Sylvain Gallant rappelle qu’un bon redoux et des pluies soutenues pourraient retourner la situation parce qu’il y a encore beaucoup de neige au nord de La Tuque. Certains endroits, inondés de façon récurrente, pourraient encore écoper. Si on parle de la petite Floride dans le coin de Bécancour, si on parle de Maskinongé par exemple, il y a des résidents qui, année après année, sont inondés par le fleuve, ce qui est normal, les gens sont habitués.

Des équipes de la Sécurité civile et incendie seront déployées sur le terrain cette semaine pour suivre la situation. Le directeur rappelle qu’il est également important que les gens demeurent à l’affût et de signaler à sa municipalité tout niveau anormal des eaux près de leur domicile.