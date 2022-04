Au moins 44 personnes ont échappé de justesse au tireur de Portapique

On fait aussi de l’information en format collation.

Gerry Dykens avait appris d'un ami qu'une fusillade avait eu lieu à Portapique et que le tireur n'avait pas été appréhendé. Mais il ne savait pas que le tireur se déplaçait dans une fausse voiture de police.

Il a souri quand il m'a salué, et je pouvais dire à la façon dont il était assis dans la voiture que c’était un homme assez grand , raconte Gerry Dykens.

Au moins 44 personnes, dont Gerry Dykens, ont croisé le tireur ou sa réplique de voiture de police pendant les heures qui ont suivi le début de la tuerie à Portapique. Certains ont failli se retrouver sur son chemin.

La Commission sur les pertes massives, qui examine les circonstances de la fusillade, a répertorié les témoignages de dizaines de personnes qui sont passées très près du tireur.

L'homme que Gerry Dykens a croisé juste avant 10 heures près du bureau de poste et de l'école primaire de Debert était bel et bien le tireur, déguisé en agent de la GRC.

Gerry Dykens est l'une d’au moins 44 personnes qui ont passé près du tireur entre Portapique et Debert lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en avril 2020. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Peu de temps après, il a tué Kristen Beaton et Heather O'Brien, deux femmes que Gerry Dykens connaissait.

Il estime avoir eu de la chance et ses pensées vont aux 22 victimes qui ont été tuées pendant les 13 heures de ce drame et à leurs familles. Il sait aussi qu'il aurait pu mourir.

Vous y pensez. Ça ne fait aucun doute , dit-il.

Gerry Dykens a donné une déclaration à la Gendarmerie royale du Canada GRC quelques jours après la fusillade, mais son témoignage n’apparaît pas dans la chronologie officielle publiée par la Commission des pertes massives.

Le matin du 19 avril, la Gendarmerie royale du Canada GRC n'avait publié que quelques détails sur le tireur et son véhicule sur Twitter, et beaucoup de personnes dans la région n'avaient aucune idée du danger.

« Ça aurait pu être bien pire. » — Une citation de Gerry Dykens, résident de Masstown

Les 22 personnes tuées dans le massacre survenu les 18 et 19 avril 2020 à Portapique, Wentworth, Debert et Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Pendant les 45 minutes où le tireur a été actif à Portapique il a tué 13 de ses voisins, mais 18 autres personnes sont passées près de lui lorsqu'elles sont sorties de chez elle, quand elles ont entendu les bruits d'explosions et les coups de feu.

L'ancien résident de Portapique, David Faulkner, conduisait dans la région avec sa famille lorsqu'il a vu des flammes illuminer le ciel. Il a cru que ça pouvait être un feu de broussailles qui se propageait et il a décidé de se rendre dans la communauté. Il a téléphoné à un de ses amis qui n’a pas répondu.

Puis alors qu'il quittait le quartier, il a aperçu deux voitures. David Faulkner a entendu deux explosions ou coups de feu et il a vu les véhicules partir rapidement. Ce qu'il ne savait pas c'est qu'à l'intérieur de l'une des voitures se trouvait Andrew MacDonald, qui a été abattu plus tard, alors que sa femme, Kate, était au téléphone avec le 911.

Un autre homme, Bjorn Merzbach, a vu le tireur courir et s’accroupir derrière son camion avec une arme à la main devant son domicile sur le chemin Orchard Beach à Portapique.

Mais ce qui l’a bouleversé c’est quand il a réalisé tout le temps que le tireur a passé chez ses voisins d’en face, Dawn et Frank Gulenchyn, l'un des couples tués cette nuit-là.

Peut-être qu'il ne pensait tout simplement pas qu'il avait le temps de revenir dans ma cour ou qu'il savait que j'allais être mieux préparé , pense Bjorn Merzbach.

Une vue aérienne de Portapique prise en mai 2020. Photo : Gracieuseté : Commission des pertes massives

Un autre témoin, Dean Dillman, croit avoir échappé à la mort par une minute.

La commission croit que le tireur a quitté Portapique par une route secondaire privée avant de continuer sur la route Brown Loop jusqu'à l'autoroute 2 entre 22 h 41 et 22 h 45.

Dean Dillman, qui a une formation en lutte contre les incendies de forêt, est venu vérifier les feux. Il était stationné au coin sud-ouest de la route Brown Loop à partir d'environ 22 h 45 , et il n'a pas vu le tireur ou son véhicule.

J'étais probablement là où il venait de passer , raconte l’homme.

Le tireur se dirige vers Debert

Après avoir quitté Portapique, la voiture du tireur a été captée sur une vidéo de surveillance à Great Village à 22 h 51, pour finir à Debert à 23 h 12.

En route vers Debert , sept personnes ont croisé son chemin, dont deux agents de la GRC, GRC, Paul Cheesman et Marc Blinn.

Une vidéo de surveillance du centre de service de Dave sur la route Plains à Debert montre ce que l'enquête considère comme la réplique de voiture de police du tireur. Photo : Gracieuseté : Commission des pertes massives

Après s'être arrêté pour la nuit à Debert, le tireur s'est rendu au domicile de Sean McLeod et Alanna Jenkins sur la rue Hunter à Wentworth. Ils ont été tués par balle et le tireur a mis le feu à la maison.

Deux personnes là-bas ont passé près de croiser le tireur, dont April Dares. Elle a entendu un chien aboyer, suivie de coups de feu. Elle craignait pour le chien alors vers 7 h 30, elle est partie en camion vers le nord sur la rue Hunter et s’est arrêté à deux maisons de celle de Sean McLeod et Alanna Jenkins, quand sa voix intérieure lui a dit de rentrer.

Et j'ai écouté, Dieu merci , témoigne April Dares à la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Vers 9 h 15, un autre voisin, Jody MacBurnie, a repéré la voiture du tireur.

Il était dehors devant sa maison au téléphone avec la Gendarmerie royale du Canada GRC , pour parler de bruit suspect chez son voisin Sean McLeod qui ne répondait pas au téléphone. Le tireur est passé lentement devant chez eux dans sa réplique d’une voiture de police, ce qu'il a trouvé étrange.

J'ai dit à ma femme que c'était bizarre parce que j'étais au téléphone avec la Gendarmerie royale du Canada GRC et les agents ne savaient pas qu'une voiture de la Gendarmerie royale du Canada GRC était sur ma route , raconte Jody MacBurnie. Nous avons eu peur à ce moment-là.

Le tireur traverse Wentworth

Le tireur a ensuite traversé Wentworth et a tiré sur Lillian Campbell sur l'autoroute 4 alors qu'elle se promenait. Puis il a continué vers le sud et il a échappé à l’agent de la Gendarmerie royale du Canada GRC Rodney Peterson en se stationnant dans la cour d'Adam et Carole Fishers.

En passant devant le tireur, l’agent l'a vu sourire de manière forcée, et il a du réagir en quelques secondes.

J'essaie de ne pas me faire tuer ici. Dans ma tête, il a une arme à feu, il va l'utiliser , déclare l’agent Peterson. Ton cœur fait trois tours.

Et quand il a fait demi-tour pour pourchasser le tireur vers le sud sur l'autoroute 4, il l'a perdu de vue. Le tireur s'est caché dans l'allée des Fisher.

Carole Fisher a vu la voiture du tireur s'arrêter, et quand il est sorti, elle l'a tout de suite reconnu. Elle a dit à son mari, d'appeler le 911 avant de courir se cacher dans la baignoire.

« Je pensais que j’allais mourir, j'avais tellement peur. » — Une citation de Carole Fisher, résidente de Wentworth

Mais le tireur est reparti deux minutes seulement après son arrivée et il est retourné à Debert.

L'enquête reprend la semaine prochaine

Certaines des personnes qui ont le sentiment de l'avoir échappé belle se demandent pourquoi la police n'a pas ordonné un verrouillage de la région plus rapidement. Gerry Dykens se demande aussi si des personnes auraient pu être sauvées le 19 avril si la Gendarmerie royale du Canada GRC avait envoyé une alerte d'urgence, au lieu de gazouillis sur Twitter.

Ils vont apprendre, c'est sûr , pense-t-il. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez changer ce qui pourrait arriver à l'avenir. Alors j'espère que ça va faire une différence.

Les audiences publiques reprennent lundi. La Commission des pertes massives doit alors présenter des documents sur ce qui s'est passé à la caserne de pompiers d'Onslow et sur les lieux où les trois dernières victimes ont été tuées le 19 avril avant que le tireur ne soit abattu par la police à une station-service de Enfield.