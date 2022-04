La passion d’aider les gens en situation d’urgence

On fait aussi de l’information en format collation.

On y soulignera le travail des répartiteurs médicaux d’urgence, qui prennent en charge les appels faits au 9-1-1.

Une répartitrice qui travaille au Centre de communication santé d’appels de l’Estrie depuis des années, Jean-François Rousseau, explique que ce travail amène de l’adrénaline.

C'est la pire journée de leur vie quand les gens appellent le 9-1-1 et nous devons être là pour eux. Nous pouvons toucher environ 150 appels par jour pour l'ensemble du plateau , explique M. Rousseau.

Il souligne que chaque personne possède sa façon de gérer les appels.

« Nous donnons beaucoup de conseils sur la façon d’aider les gens en plus d’assigner les véhicules d'urgence. » — Une citation de Jean-François Rousseau, répartiteur d'urgence

Les appels concernent souvent des problèmes de santé, des accidents de la route ou des arrêts cardio-respiratoires. Il y a aussi des appels plus anodins comme une personne qui a pilé sur un Lego , énumère Jean-François Rousseau.

Il soutient que chaque appel est important.

C’est une passion pour moi d'aider les gens. Je fais ce travail depuis six ans. Ça réunissait mes deux passions soit la répartition et pouvoir aider les gens du mieux possible , indique le répartiteur d'urgence.

Il remarque que le matin est plus occupé au réveil des gens ou pour les accidents de la route lorsque les gens se rendent ou reviennent du travail.

« Ce n'est pas un mythe, nous recevons plus d'appels les journées de pleine lune. » — Une citation de Jean-François Rousseau, répartiteur d'urgence

Il souligne que vouloir aider les gens et être bilingue sont les deux principaux atouts du répartiteur d’urgence.