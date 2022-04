Budget fédéral : les francophones attendent mieux pour 2023

Déçus par l’absence de mentions et de mesures spécifiques en matière francophonie et de langues officielles dans le budget libéral, les francophones s’en remettent au prochain budget pour juger l’action du gouvernement.

Au lendemain du dévoilement d’un budget peu mémorable pour les communautés francophones en situation minoritaire, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada se projette déjà sur l’année prochaine.

En 2023, le budget devrait inclure les investissements pour le Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028 et pour la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles modernisée.

Les consultations pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles s’amorcent dans les mois qui viennent, et ce plan sera capital pour nos communautés. Au sortir de la pandémie, dans une situation de pénurie de main-d’œuvre sans précédent, il faudra que le budget 2023 prévoie véritablement un plan de relance pour la francophonie , a réagi la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , Liane Roy, par voie de communiqué.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Liane Roy (archives) Photo : Radio-Canada / Contribution

L'organisme porte-parole des francophones en milieu minoritaire n’avait émis aucune recommandation pour ce budget 2022.

La professeure à l’Université de l’Ontario français et spécialiste de la francophonie canadienne, Linda Cardinal, rappelle toutefois que plusieurs annonces fédérales ont été faites pour les francophones dans les derniers mois, notamment cette semaine pour le collège La Cité, à Ottawa.

Cela n’aurait toutefois pas dû empêcher le gouvernement de mentionner la francophonie, dit-elle.

Avec tout ce qu'on a dit sur les langues officielles, je trouve que c’est un peu décevant. Pas d'argent, d'accord, mais une sensibilité, ça ne coûte rien , estime-t-elle. Tout ce qu’il y a pour la recherche, Affaires mondiales, les petites entreprises, le tourisme, les communautés rurales, l'immigration, la main-d'œuvre, l'aide internationale, l'appui aux communautés noires, l'appui au journalisme local et diversifié, les aînés, les arts et la culture… [...] S’il y avait une petite phrase dans le budget sur les langues officielles, on pourrait se dire : "c'est intéressant, il y a des directives qui vont être envoyées aux différents ministres pour qu'ils prennent en compte les langues officielles dans leur budget".

Des éléments prometteurs, mais pas de mention

Selon Mme Cardinal, le gouvernement fédéral dispose cependant d’une marge de manœuvre pour que les investissements annoncés touchent aussi les francophones.

On sait qu'il y a une marge de manœuvre, que les financements pour les langues officielles sont sans doute là, quelque part, mais on n'a pas senti important de les mettre dans le budget parce qu'on doit se dire on va se rattraper avec le plan d'action [pour langues officielles] , analyse-t-elle. Mais on aurait aimé des mentions des langues officielles dans le budget pour qu'on puisse voir que les milliards qui sont annoncés ne vont pas échapper aux francophones.

La Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA note d’ailleurs quelques éléments prometteurs dans le budget présenté par Chrystia Freeland, à commencer par les investissements annoncés en matière d’immigration.

L’organisme francophone souhaite que la somme de 2,1 milliards $ sur cinq ans annoncée pour accélérer le traitement des demandes de résidence permanente puisse avoir des retombées positives pour le traitement de dossiers en provenance de pays sources francophones, notamment en Afrique.

La Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA espère aussi que l’annonce, dans le budget, d’une modification de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui doit donner plus de pouvoirs au ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour moduler les programmes d’immigration, favorise la mise en place de programmes d’immigration spécifiques aux communautés, taillés sur mesure en fonction de leurs réalités .

Déception en Ontario

En février dernier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) avait émis trois souhaits pour ce budget 2022.

L’organisme porte-parole des Franco-Ontariens souhaitait que le gouvernement fédéral finance la demande de l'Université de Sudbury soumise à Patrimoine canadien par l’entremise du programme Fonds complémentaires en éducation postsecondaire, qu’il pérennise et bonifie les Fonds complémentaires en éducation postsecondaire en langue minoritaire à 80 millions de dollars par année comme il s’y était engagé pendant la campagne et qu’il octroie 37,8 millions de dollars au projet de rénovation et d’agrandissement du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO).

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin (archives) Photo : Radio-Canada

Alors qu’aucune de ses recommandations ne se retrouve dans le document budgétaire, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO se dit surprise de l'absence de mention sur la francophonie.

Le gouvernement fédéral s'était notamment engagé lors de la campagne électorale à pérenniser et doubler le Fonds complémentaire en éducation postsecondaire, dont le budget 2022 ne parle pas. La situation dans le nord de l'Ontario est une urgence pour la jeunesse franco-ontarienne. Dans la prochaine année, nous serons donc très attentifs à ce fonds et également au Plan d'action pour les langues officielles , avance le président de l’organisme, Carol Jolin, dans un communiqué.

« Je pense qu’en ce moment, toutes les énergies sont concentrées sur l'adoption de la Loi [sur les langues officielles] et peut-être moins sur le budget. » — Une citation de Linda Cardinal, professeure à l’Université de l’Ontario français

Du côté de la Société Économique de l’Ontario (SÉO), on accueille le budget avec réserve , jugeant les mesures proposées en matière d’employabilité et d’entrepreneuriat timides , malgré des initiatives pour les petites et moyennes entreprises intéressantes .

Nous aurions souhaité que le gouvernement annonce des mesures plus musclées en matière d’immigration économique francophone , indique le président de l’organisme Denis Laframboise, dans un communiqué. Bien que nous saluons le fait que le gouvernement souhaite augmenter le nombre de personnes immigrantes admises annuellement au pays, depuis des années, le gouvernement fédéral n’atteint pas sa cible quant au nombre de ces personnes qui sont francophones. Malheureusement, aucune cible d’ajustement précise n’a été annoncée à cet effet.

Priorité à la Loi?

Selon la professeure Cardinal, l’absence de mention de la francophonie et des langues officielles pourrait s’expliquer par l’énergie actuellement mise sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

La professeure Linda Cardinal (archives) Photo : Radio-Canada

Mais si les langues officielles, c’est important, il ne faut pas attendre la loi ni le plan d’action pour se référer aux langues officielles, surtout dans un budget fédéral. Un budget fédéral, c’est structurant, c’est ce qui nous donne les orientations pour l’année à venir jusqu’au prochain budget, c’est le gouvernement qui chiffre ses promesses et qui annonce les programmes et les secteurs dans lesquels il va investir.

