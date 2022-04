Vidvad Games remporte le concours de développement de jeux vidéo Catapulte

GGWP, bon match, bien joué : c’est le studio indépendant Vidvad Games et son titre rétro The Tale of the Extended Warranty qui remporte le concours de développement de jeux vidéo Catapulte 2022. Il a été couronné jeudi soir lors de la grande finale animée par Denis Talbot.

Créé en 2014, Catapulte est un programme d’accélération pour les studios indépendants de jeux vidéo du Québec, présenté par Ubisoft et soutenu par plusieurs acteurs du milieu. L’initiative vise à offrir aux petits studios les moyens de leurs ambitions, à condition que ceux-ci réussissent à convaincre trois juges du potentiel de leur projet de jeu.

Cette année, David Langlois, seul membre du studio gagnant Vidvad Games, a su les séduire grâce à The Tale of the Extended Warranty, un jeu d’arcade éclaté dans lequel le personnage principal doit dompter des hordes de vendeurs et de vendeuses par la seule force du mot non — transformé, pour les besoins du jeu, en une arme puissante.

Afin de concrétiser son jeu, qui en est encore à ses balbutiements, il se mérite une bourse de 50 000 dollars. Il aura également droit à un encadrement d'une durée d'un an de la part de plusieurs experts et expertes de l’industrie, et ce, dans différentes sphères de la conception de jeux vidéo. En tout, le prix est évalué à 125 000 dollars.

Une place en finale de la Série Indie Ubisoft 2023 est également réservée au titre en développement The Tale of the Extended Warranty.

Sublime remporte le prix des indépendants

Quatre autres studios étaient également finalistes au grand prix du concours Catapulte.

Le premier, Sublime, peut se réjouir d’avoir remporté le prix des indépendants, décerné par les studios indépendants de la région de Québec. Il bénéficie donc d’une bourse de 4000 dollars pour développer son jeu de simulation Outbrk, qui enjoint les joueurs et joueuses à chasser des tornades au volant d’un bolide personnalisé.

La grande finale du concours se déroulait devant public à Québec. Photo : Programme Catapulte

Parmi les finalistes, on retrouve également le studio A Little Smarter et son titre Toy Maker Simulator, un jeu à saveur éducative qui propose de créer des jouets et de tester les limites de l’électricité et de la physique, ainsi que Studio IMUGI et son titre Revolution, un jeu de stratégie aux accents steampunk qui propose de revisiter la révolution française... avec des robots.

Le quatrième finaliste, Madlife Divertissement Inc, a pour sa part décidé de se retirer de la compétition pour une raison que le studio n’a pas pu dévoiler, mais que l’on devine positive. Il développe actuellement Cabane à sucre, un jeu collaboratif proposant aux joueurs et joueuses de produire du sirop d'érable.

La finale de Catapulte était diffusée sur Radiot Talbot, la chaîne Twitch de Denis Talbot. Elle a été suivie en direct par plusieurs centaines de personnes.

L’an passé, c’est RageCure Games qui avait remporté les honneurs pour son jeu Goons: Legends of the Hockeyverse.