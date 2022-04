L’incendie qui a décimé une famille à Brampton fait une sixième victime

On fait aussi de l’information en format collation.

Bonnie O'Dea, mère de Raven Alisha Ali-O'Dea, 29 ans, et grand-mère de Layla, Jayden et Alia Ali-O'Dea, est morte mercredi des suites de ses blessures. Raven, son mari Nazir et leurs trois enfants sont morts après que leur maison a été engloutie par les flammes le 28 mars.

Les funérailles de la famille ont eu lieu samedi dernier, pendant que Mme O'Dea était dans un état critique à l'hôpital.

Deux membres de la famille ont confirmé à CBC qu'elle était décédée mercredi. La famille a déclaré être dans un état de deuil profond et a choisi de ne pas commenter davantage.

Le Bureau du prévôt des incendies a également confirmé qu'une sixième personne était décédée.

Nos pensées vont à la famille et à la communauté pendant cette période difficile , a déclaré le porte-parole Sean Driscoll dans un communiqué.

Les parents Nazir Ali, derrière à gauche, Raven Alisha Ali O'Dea, derrière à droite, et leurs enfants, de gauche à droite, Alia Marilyn Ali O'Dea, Jayden Prince Ali O'Dea et Layla Rose Ali O'Dea. Photo : offerte par Randy Narine

Nous pouvons également confirmer qu'aucun avertisseur de fumée fonctionnel n'était présent dans la maison au moment de l'incendie. L'enquête est en cours et nous n'avons pas d'autres commentaires à faire pour le moment.

Le jour de l'incendie, Mme O'Dea, qui vivait dans la maison, a été transportée dans un centre de traumatologie dans un état critique.