Le déploiement de l’Internet haute vitesse avance dans la région de Coaticook

Gary Bowers et Maureen Mcmahon, de Baldwin Mills, font en effet partie des quelque 300 foyers où l'Internet haute vitesse est nouvellement disponible. Ils attendaient ce service avec impatience afin de pouvoir plus efficacement gérer leur entreprise, la ferme Lencrest Jerseys.

Tout vient par Internet. Ça prend ça absolument pour gérer le troupeau, pour gérer les gens, pour avoir toutes les données que ça prend pour prendre des décisions , souligne M. Bowers.

« C’est le jour et la nuit. C’est beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. » — Une citation de Gary Bowers, copropriétaire de la ferme Lencrest Jerseys

On est en 2022, et c’est un mode de fonctionnement pour toutes les entreprises, les fournisseurs. Là, je reçois mes factures. Tout est fait par Internet , ajoute Mme Mcmahon.

900 km de fibre optique d'ici l'automne

Le travail se poursuit pour brancher d’autres foyers de la région. D'ici l'automne, 900 km de fibre optique doivent être installés sur le territoire.

Ça avance continuellement. Là, c’est de la construction, après ça des branchements entre les chemins, [...] et après ça, des branchements aux foyers explique le président de la Table d’action en communications et technologies de l’information de la MRC de Coaticook, Denis Hébert.

Brancher tous les foyers du Québec à la haute vitesse n’est toutefois pas une mince tâche, selon l'Union des municipalités du Québec. Le gouvernement a promis d'ici la fin du mois une carte interactive pour aider à identifier les abonnés orphelins.

Le président de l’Union des municipalités du Québec Jacques Demers souligne que cet outil sera crucial.

Je pense que c’est la carte dont on a besoin rapidement [...] Cette carte-là va beaucoup parler. On va comprendre qui est l’entreprise qui va nous fournir Internet, et on va avoir les adresses.

Pour le député d’Orford Gilles Bélanger, l’Internet haute vitesse représente une nécessité pour tous les citoyens.