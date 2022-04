Budget fédéral : près de 400 millions de dollars pour le TGF

Le gouvernement du Canada a accordé une enveloppe de 396,8 millions de dollars sur deux ans pour le train à grande fréquence (TGF) qui reliera Toronto et Québec dans son budget 2022-2023.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce montant accordé à Transports Canada et Infrastructures Canada servira à financer les étapes de conception et de planification du projet.

En juillet dernier, le ministre des Transports du Canada avait confirmé que la ville de Trois-Rivières fera bel et bien partie des arrêts du trajet du Train à grande fréquence TGF qui doit voir le jour d’ici 2030.

Pour la présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, cette enveloppe budgétaire est un autre pas dans la bonne direction.

Cassy Bernier ne se fait toutefois pas d’illusion ; avec l’imprévisibilité de la pandémie et de la guerre en Ukraine, elle estime que ce montant pourrait disparaître.

On se disait : est-ce qu’on aura à faire des choix du côté du gouvernement fédéral? On n’y voit par contre, une volonté vraiment pour le gouvernement d’encourager ce genre d’infrastructure là qui va être évidemment durable, écologique et qui, dans la région, va avoir un très bon impact économique , commente-t-elle.

Logements sociaux : quelle part pour la région ?

Les mesures annoncées dans le budget fédéral pour faciliter l’accès aux logements sont quant à elles accueillies de manière mitigées dans la région.

Si le gouvernement prévoit construire 100 000 logements d’ici deux ans au pays, seulement 6 000 d’entre eux seront des logements abordables.

Bien que le conseiller municipal du district Sainte-Marthe à Trois-Rivières, Daniel Cournoyer, qui siège à la table de travail sur le logement abordable, salue l’initiative, il précise que la ville ne comptera pas là-dessus.

Trois-Rivières a pris la décision de conclure des partenariats avec le privé et de consacrer une enveloppe de 1,5 millions de dollars cette année pour favoriser la construction de logements abordables.

Le conseiller voit cependant d’un meilleur œil les incitatifs fiscaux proposés par le gouvernement canadien pour permettre l’accès à une première propriété.

Parce qu’il y a un effet de boomerang qu’on peut dire. Quand le jeune acheteur ou le premier acheteur peut aller vers l'acquisition d’une nouvelle maison (…) À ce moment-là, il y a un effet d'entraînement et ça libère des logements qui, ont le souhaite, demeurent abordables , explique-t-il.

Avec les informations de Julie Grenon