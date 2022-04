Une vente des anciens décors des Farandoles vendredi

À la demande de Saguenay, l'organisation doit effectuer le ménage de l'un des locaux qui lui sert d'entrepôt depuis une vingtaine d'années. L'édifice de la rue Nil-Tremblay appartient à la Ville.

La vente aura lieu sur place de 9 h à 16 h.

C'est dans la partie du garage que le ménage des décors doit être effectué. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les items en vente contiennent notamment des décors et des accessoires qui ont servi aux productions de Paris Folies et d'Ecce Mundo dans les années 1990 et 2000.

On veut vraiment redonner une deuxième vie à tout ce beau matériel dont nous on ne se sert pas, mais pour différentes troupes de théâtre, différentes écoles primaires, écoles secondaires, il peut y avoir d'autres utilités. On ne veut rien jeter, on veut essayer de recycler et de redonner à tout le monde , a mentionné Sophie Châteauneuf, membre du conseil d’administration et professeure à l’école de danse.

À l'époque, la valeur de ces pièces était estimée à une centaine de milliers de dollars.

Il y a vraiment plein de choses surprenantes. J'en découvre encore, même si ça fait longtemps que je suis à l'école , a-t-elle poursuivi lors de la visite de Radio-Canada.

Les locaux de la rue Nil-Tremblay appartiennent à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La Ville analysait depuis quelque temps la possibilité qu’un ménage soit effectué dans ce bâtiment. Mais il n’y a aucun projet dans l’air pour le moment.

La collaboration entre la Ville et les Farandoles est totale, les relations sont très cordiales. [...] Il y a quand même des décors qui sont là depuis longtemps dans le garage, des décors et autres matériels. Il y a eu des discussions avec eux pour leur demander de peut-être faire du ménage, voir s'il y a des choses dont ils n'ont plus besoin , a exposé le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

D'après un reportage de Roby St-Gelais