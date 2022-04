Le commissaire Théberge blâme Air Canada pour le discours unilingue de son PDG

On fait aussi de l’information en format collation.

Au total, le Commissariat a reçu 2680 plaintes à la suite des incidents du 3 novembre, peut-on lire dans le rapport préliminaire d’enquête du commissaire aux langues officielles, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Ce jour-là, dans un discours de 26 minutes, M. Rousseau s’était exprimé presque exclusivement en anglais, malgré les avertissements émis par différents ordres de gouvernement concernant les obligations linguistiques d’Air Canada et les risques de tenir un tel discours.

Interrogé ensuite par des journalistes, il avait expliqué, en anglais, ne pas avoir le temps d’apprendre le français, ajoutant avoir été capable de vivre à Montréal pendant 14 ans sans parler français ce qui était, selon lui, tout à l'honneur de la métropole québécoise.

Une sortie qui avait vivement fait réagir, y compris la classe politique provinciale et fédérale, malgré les excuses de M. Rousseau, le lendemain.

« Plusieurs se sont dits outrés, choqués, indignés, profondément blessés, dégoûtés ou encore humiliés. » — Une citation de Extrait du rapport préliminaire d’enquête du commissaire aux langues officielles

Citant des témoignages recueillis auprès des plaignants, le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, écrit que ceux-ci ont jugé les propos du président-directeur général PDG d’Air Canada méprisants, irrespectueux, insultants, blessants, inexcusables et honteux et qu’ils manquaient de sensibilité à l’égard de la langue française et des Canadiens d’expression française .

Air Canada se défend

En réponse à ces plaintes, Air Canada a défendu son président-directeur général PDG , assurant que ses propos avaient été mal interprétés et que ces plaintes auraient dû être rejetées par le Commissariat, puisque le discours a été prononcé lors d’une activité privée.

Selon Air Canada, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain CCMM avait été avisée que le discours du président-directeur général PDG serait en anglais et n’a pas jugé utile d’offrir la traduction simultanée aux participants , peut-on lire dans le rapport. Air Canada ajoute que les versions française et anglaise du texte de l’allocution du président-directeur général PDG ont été remises au représentant aux communications de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain CCMM dès le début de l’activité afin qu’il puisse les transmettre aux personnes qui en feraient la demande. De plus, Air Canada affirme avoir affiché simultanément les versions française et anglaise de l’allocution sur son site Web, mais elle n’a pas précisé à quel moment elle l’a fait.

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mais selon le commissaire Théberge, ces arguments ne sauraient suffire à dédouaner le transporteur aérien. Insistant sur le rôle et la place particulière qu’occupe Air Canada dans la société canadienne, il estime qu’Air Canada a pris une mesure négative qui a causé un préjudice à la reconnaissance et à l’usage de la langue française, en l’occurrence une diminution de l’importance et du statut du français au sein de la société canadienne .

« Les incidents du 3 novembre 2021 ont eu une incidence réelle sur le statut du français au Canada. » — Une citation de Extrait du rapport préliminaire d’enquête du commissaire aux langues officielles

Le commissaire précise que son enquête ne porte pas sur le choix fait par le conseil d’administration d’Air Canada de nommer M. Rousseau, mais plutôt sur le processus de nomination de l’institution aux postes de la haute direction, en l’occurrence celui de président-directeur général PDG , et la place accordée aux langues officielles au cours de ce processus.

Cinq recommandations

Le commissaire formule cinq recommandations à Air Canada pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Il demande notamment au transporteur aérien de prendre des mesures concrètes et efficaces pour sensibiliser les membres de la haute direction ainsi que l’équipe des communications au fait que toutes les communications de l’administration centrale destinées au public, y compris les allocutions, doivent toujours être effectuées dans les deux langues officielles, et ce, de qualité égale .

Il recommande également d’élaborer, de mettre en œuvre et de communiquer efficacement à la haute direction et à l’équipe des communications une politique ou une directive qui permet de garantir l’utilisation des deux langues officielles, et ce, de qualité égale lorsque l’administration centrale communique de l’information au public .

Enfin, le commissaire suggère d’ajouter un objectif de rendement précis concernant les langues officielles à l’évaluation de rendement de chaque membre de la haute direction, objectif qui sera rattaché à des indicateurs de rendement concrets et mesurables .

Rapidement après l’incident, M. Rousseau s’est engagé à suivre des leçons de français privées et intensives. Il y a quelques semaines, il a prononcé quelques mots dans la langue de Molière devant le comité permanent des langues officielles, s’excusant une nouvelle fois pour son discours unilingue de l'automne.